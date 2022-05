Ibero-americanos: Como correm os dominicanos! Okando, Felice, Palino e… todos

LA NUCIA, Espanha – Melhores resultados no Campeonato Ibero-Americano em La Nucia, Espanha. Provavelmente uma das melhores edições dos últimos anos. Vamos olhar para os melhores resultados juntos.

Muito jovem cubano Shiner Reginfo (2002) ganhou 100 a 10,15 (PP tem 10,11) à frente dos brasileiros Felipe Dos Santos 26h10 e sexta-feira (19h00 Seleção Nacional de Rugby) Franco Florio, 10.31. Dominicana atrai pessoas Alexandre Okando, Muro com vento contrário superior a 2 m acima de 20,27 na classe 2000: 200. De acordo com o nativo Yancarlos Martinez Com 20,60. Será um dos três suspensórios dominicanos para os 400 masculino e feminino, sobre os quais já escrevemos nas últimas horas e os melhores resultados foram registrados (aqui está o artigo sobre os 400 suspensórios do Myrility Palino com o WL . ). A 3.00.98 (com Robert King, Luglin Santos, Okando e Belize) os dominicanos já estão numa boa posição no 4×400.

Álvaro de Arripa Ele derrotou a Venezuela em 1.45.19 e venceu os 800 José MaidaSegundo para os portugueses em 1.46.22.1500 Isaac Nader Em 3.43.86, em espanhol Carlos Mayo I 5000 em 13.51.12. Hedges Espanhóis Gonzalo Parra Com 8.34.85, em Andorra Nahuel Carabana Com 8.35.19.

O brasileiro venceu em 100 horas Rafael Henrique Pereira Ele derrotou os espanhóis em 13,47 Daniel Cisneros 13.53. O mesmo vale para outros brasileiros Eduardo Rodrigues. Melhor para costarriquenhos 48,87 Gerald Drummond Cerca de 400 horas abaixo de 50 ″ 00 Juventus Santos (irmão de Luglin) 49,74 e com os espanhóis Jesus David Delcado Com 49,82.

Acima, o mexicano domina Edgar Rivera Com 2,26, e 2,26 para brasileiros Diego Julio Maura. leilão espanhol Didac Salas Com 5,40. Bela competição de salto em distância: de 8,05 Eusébio cesarianas E 8.03 para Cuba Michael Masso. O terceiro outro spanier Héctor Santos 7,97 e quarto com o Uruguai Emiliano Lhasa Com 7,96. cubano Lázaro Martinez Faz o triplo do WL com 17.30, resultado que foi superado por Andy Diaz em Crosseto, Itália. 16,94 para o espanhol Marcos Ruiz.

Peso para o Campeão do Mundo Interior Darlan Romani Com 21,70, então co Wellington Morris Com 20,78. Para o Chile Lucas Nersey Disco com 60,58, martelo espanhol Javier Cienfuegos 74,70, apenas 9 centímetros no Chile Gabriel Henrique Kehr. E lança na língua portuguesa Leandro Ramos Com 81,37. Decatlo vencido pela Venezuela Gerson Vidal Izaguirre Com 7.827 pontos.

Nas mulheres, o Brasil marcou duas vezes Vitória Cristina Rosa 11,22 nos 100 e 200 (depois de 11,15 nas semifinais) e 23,53 (mas com -2,5). 800 vitórias do Uruguai Débora Rodrigues Espanhol empata em 1500 com 2.02.53, depois com sucesso Solange Andreia Pereira Em 15.4.87.

Grande da Argentina 29.09.60 Cassete Belen Em sebes sobre o espanhol Irene Sanchez-Escribano, 37.9.08. cubano Grace Roble Ganhou 100hs às 12h93 e o colombiano Melissa Gonzalez 400 horas a 54,87, um novo recorde nacional. S.P. para espanhol Sara Galego 55,56 e com porto-riquenho Grace Cloxton 55,66. 55,68 para Cuba Jurian Hechavarria.

Alta para o anfitrião ucraniano Kateryna Tabashnyk Com 1,90. estilo espanhol Anjo Diam Mais longo com 6,65 e Melhor Desempenho Global do Ano para o cubano Lianis Perez Terceiro: ela tinha 14,58 em 2002. Dublando com um compatriota Liatacmis bovia Com 14.41.

Em lançamentos, 18.07 dos portugueses Jessica Insight. Os cubanos não têm problema Yaimé Perez Disco 62.06. 60,91 e o Record Nacional do Equador Eulasi Ângulo Na lança.