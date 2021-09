Máximo de € 290 bilhões

Um verdadeiro pesadelo foi relatado para muitos correntistas que viram taxas no valor de € 290 bilhões. Aqui está o que aconteceu.

De contas a várias necessidades diárias, muitas vezes nos vemos tendo que colocar as mãos na carteira para pagar os vários bens e serviços que são importantes para nós. Uma demonstração clara de como DinheiroEmbora não garanta felicidade, ajuda na solução de muitos problemas. Portanto, não é surpreendente que muitos decidam que Deixe cada vez mais dinheiro na conta corrente, para que você sempre tenha dinheiro para sacar quando precisar.

Mas o que você pensaria se um dia, ao abrir sua conta, em vez de seu dinheiro, você encontrasse um arquivo Sinal de menos, com um avanço de um dígito seguido por muitos zeros? Infelizmente, isso aconteceu com muitos clientes Banka INGque se viu obrigada a pagar honorários de 290 bilhões de euros. Aqui está o que aconteceu.

Ing, um pesadelo para muitos correntistas: Maxi cobra até 290 bilhões de euros por um erro técnico

depois de uma decisão Ing Italia, que desde julho fechou todos os caixas eletrônicos e terminais de pagamento automatizados O conhecido grupo bancário, localizado no nosso território, tornou-se recentemente no centro das atenções por um erro técnico que certamente não passou despercebido. Na verdade, muitos clientes se viram tendo que lidar com Acusações terríveis, para valores que variam De 230 a 290 bilhões de euros.

Os valores não são totais, mas afetaram cada usuário individualmente. Parece que o erro envolveu quem ativou Serviço de alerta SMS. Muitos usuários reclamaram nas redes sociais sobre o ocorrido. Além do medo de que alguém de repente se encontrasse com uma carga monstruosa, na verdade, essa situação me levou a Banindo contas afetados, o que inevitavelmente causa transtornos.

No entanto, o problema foi resolvido, pois o banco gostaria de tranquilizar os clientes escrevendo: “para cada Erro técnico, taxa de serviço de alerta por SMS Que você deve ter visto ontem tinha alguns zeros, então seu saldo era negativo. Pedimos desculpas pela inconveniência. Esta anomalia foi resolvida pelos nossos técnicos em poucas horas e tudo estava de volta no lugar!“