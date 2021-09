A estratégia da CIA não mudou. 24 anos depois do atentado que o matou em Cuba, não há justiça para Fábio de Celso (A. Puccio)

Há 24 anos, uma bomba explodiu no bar do Copacabana Hotel, em Havana, o empresário italiano Fábio de Silmo, de 32 anos, foi morto na explosão. A bomba fazia parte de uma estratégia destinada a intimidar os turistas que visitavam Cuba, a fim de impedir a única entrada da valiosa moeda de que a ilha podia contar na época.

Em 1997, a estratégia de terrorismo se recuperou. Grupos vinculados à Fundação Nacional Cubano-Americana lançaram numerosos ataques em várias instalações turísticas para intimidar os turistas. Durante vários anos, a ilha começou a emergir da crise após o colapso do bloco socialista graças ao turismo. Impedir o afluxo de turistas significava, naquele momento, sufocar a nova economia cubana.

Em 12 de abril de 1997, uma bomba foi colocada no Hotel Mellia em Havana. Em 12 de julho de 1997, foi a vez dos hotéis Capri e Nacional em Havana, mas em 11 de agosto de 1997 a Fundação Nacional Cubano-Americana declarou que bombas em hotéis não deveriam ser consideradas atos de terrorismo. Para a Fundação Nacional Cubano-Americana, as bombas podem ter sido presentes dados por grupos contra-revolucionários ao governo de Fidel Castro.

Em 4 de setembro de 1997, o empresário italiano Fábio de Silmo, de 32 anos, perdeu a vida em um atentado contra o bar do Hotel Copacabana, no bairro de Miramar, em Havana. Naquele dia, o terrorista salvadorenho Raul Cruz Leon colocou um carregamento de explosivos C4 no bar do hotel e Fábio pagou o preço. Raul Cruz Leon, que foi detido pela polícia cubana logo após o ataque, admitiu estar sob as ordens de Luis Posada Carriles.

No mesmo dia, mais bombas foram lançadas no Hotel Triton, no Miramar e no restaurante La Bodeguita del Medio. Um ano depois, em 12 de julho de 1998, em entrevista ao New York Times, Luis Posada Carriles atribuiu os ataques a si mesmo, justificando-os como atos de guerra contra o governo cubano; A morte de Fabio Di Silmo foi definida como um infeliz acidente porque ele estava no lugar errado na hora errada. Posada Carriles também anunciou que estava a serviço da CIA e do FBI e que, quando podia, os ajudava com prazer.

Em 19 de outubro de 1997, uma bomba foi encontrada em um microônibus turístico e, em 30 de outubro de 1997, uma bomba foi encontrada em um estande no Terminal 2 do Aeroporto de Havana. Em 17 de novembro de 2000, Luis Posada Carriles foi detido no Panamá com dois outros terroristas: portavam armas e explosivos. Haviam planejado assassinar Fidel Castro durante o Cumbre de las Américas que aconteceria no Panamá: a Fundação Nacional Cubano-Americana pagou pela defesa.

Em suma, mais de quinhentos grandes atos terroristas foram perpetrados em Cuba, que causaram a morte de quase 3.000 pessoas, incluindo cerca de cem crianças que morreram devido ao surgimento da dengue hemorrágica, doença transmitida por mosquitos, em 1981.. Como podemos ver, a contra-revolução foi muito sangrenta porque encontrou seu único meio de luta no terror, devido à falta de apoio da população. Além disso, a impunidade que os Estados Unidos garantiram aos membros dos grupos tornou o terrorismo uma prática comum e fácil de implementar.

Mas quem é Luis Posada Carriles? Luis Posada Carriles nasceu em 15 de fevereiro de 1928 em Cienfuegos, Cuba. Em 1954 mudou-se para Havana e entrou no círculo das personalidades de Fulgencio Batista, tornando-se então um colaborador disfarçado da polícia secreta de Batista. Em 1957, ele se tornou o elo entre a polícia cubana e o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos. Em 1959, após a vitória da Revolução Cubana, Posada Carriles se juntou a pequenos grupos de oponentes contra-revolucionários que organizaram ações clandestinas para sabotar o sistema estabelecido com a revolução.

Durante esse tempo, graças a seus estudos anteriores em química e física, ele se tornou um verdadeiro especialista em explosivos. Em 1961 mudou-se para Miami. Uma vez nos Estados Unidos, ele se tornou membro da Operação 40 (uma organização militar da CIA criada pelo presidente Eisenhower que visa eliminar chefes de estado que se opõem à política dos EUA e participa da Operação Mangusta, que estava se preparando para uma invasão em Playa Giron, renomeada Mais tarde, como a Baía dos Porcos.

Em 1962, ele se tornou membro titular da CIA. Nos últimos anos, ele foi enviado como assessor de segurança para a Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina e Venezuela. Na Venezuela, ingressou na Diretoria de Inteligência e Segurança Preventiva. Sob o pseudônimo de “Commissario Basilio”, ele se chocou com grupos de tendências comunistas ou socialistas. Em 1975, ele ingressou na Operação Condor, uma aliança poderosa entre a CIA e líderes militares de direita em toda a América Latina.

Em 1976, ele se juntou a uma coalizão global de extrema direita que levou à sua entrada na Operação Gladio, que foi criada para fins defensivos contra uma possível invasão soviética da Europa. Nos primeiros meses de sua permanência na organização, organizou 6 ataques terroristas contra instalações cubanas em todo o mundo: Portugal, Costa Rica, Jamaica e Colômbia. Com seu amigo Orlando Bush, fundou o CORU (Comitê para Organizações Revolucionárias Unidas) e organizou um ataque a um avião civil de Cubana de Aviación: uma bomba explodiu a bordo de um avião que voava ao largo da costa de Barbados, matando 73 civis (incluindo os capturados Equipe de esgrima juvenil cubana Posada Carriles e Orlando Bosch em Caracas.

Em 1985, ele escapou da prisão durante uma mudança de guarda. Ele foi levado primeiro para a Costa Rica e depois para El Salvador em aviões particulares pertencentes à Fundação Nacional Cubano-Americana (uma organização de cubanos de Miami), enquanto mais tarde se tornava parte da rede controlada pela CIA com o objetivo de preparar uma luta armada contra os Governo sandinista na Nicarágua. Em 1992, a Fundação Nacional Cubano-Americana criou uma ala militar (Frente Patriótica Cubana) para organizar ataques contra Cuba e liderar o governo, do qual fazia parte Posada Carriles.

Em 1997, a FNCA organizou, por meio da Posada Carriles, uma série de ataques a bomba que atingiram os principais centros turísticos cubanos. Em um desses ataques, o turista italiano Fabio Di Silmo perdeu a vida. Em 1998, dois jornalistas do New York Times entrevistaram Posada Carriles, que admitiu ter sido o organizador dos atentados em Cuba e que trabalhava para a Fundação Nacional Cubano-Americana que, para esse fim, lhe deu uma quantia equivalente a US $ 200.000.

Em 2000, Posada Carriles foi presa no Panamá por tramar um complô para matar Fidel Castro durante uma visita ao Panamá. Antes do julgamento foi lançado um perdão concedido pelo presidente cessante. Em 2005, ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos através do México e foi preso pelo crime de imigração ilegal. Ele busca asilo político para evitar a extradição solicitada por Cuba e Venezuela.

Em 2007, ele foi libertado da prisão sob fiança: poucas horas após o julgamento, a juíza do Texas Kathleen Cardone retirou a acusação de imigração ilegal e Posada Carriles posteriormente se mudou para Miami, onde morou com sua família até sua morte em 23 de maio de 2018.

Finalmente, embora Posada Carriles tenha admitido que Posada Carriles foi a instigadora do atentado ao Hotel Copacabana no qual o italiano Fábio de Silmo perdeu a vida, ele jamais o condenará e morrerá livre em Miami.

Andrea Puccio – www.occhisulmondo.info