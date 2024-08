Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 16 de agosto de 2024

Desempenho positivo das ações do setor bancário: a ascensão do UniCredit é clara. STM e Stellantis também tiveram um desempenho muito bom. Hoje é dia de prazo técnico

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Foi confirmado que entrou na zona positiva na última sessão da semana. Hoje é dia de prazo técnico; As opções sobre ações e índices expiraram em agosto de 2024.

14h10 Ftsimibe Ganhou 1,89% para 32.938 pontos, após oscilar entre a mínima de 32.902 pontos e a máxima de 33.109 pontos. E ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Aumentou 1,81%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+1,01%) e Índice FTSE Itália Star (+1,1%).

o Bitcoin O seu preço é de 58.500 dólares (mais de 53.000 euros).

o Spread de títulos Btp Está acima dos 135 pontos, com o rendimento dos títulos BTP de 10 anos flutuando em torno de 3,6%.

o’euro Perto de US$ 1,1.

Desempenho positivo das ações do setor bancário. Segundo reportado pelo Il Sole24Ore na quinta-feira, 15 de agosto, haverá espaço para consolidação neste setor. O jornal financeiro cobriu um estudo realizado pela McKinsey, que destacou como as cinco maiores instituições italianas gerem 51% dos activos, uma percentagem que compara com 68% a nível europeu.

unicrédito Registando uma subida de 3,25% para 36,19 euros.

Mediabanca (+3,41% para 14.565 euros) está entre os melhores do setor.

Ótimo assento também STM (+3,48%) e Stellantis (+2,27%).