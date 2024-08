Eurogrupo: Quem é Mário Centeno, professor de economia com especialização em política

Ouça a versão em áudio do artigo

Mário Centeno, o novo presidente do Eurogrupo, era, até há dois anos, um economista teórico, um investigador independente e respeitado que ocupou cargos importantes nas instituições portuguesas e europeias, mas não tinha experiência política e não parecia aspirar a sair a União Europeia. Mundo acadêmico. O que mudou a sua vida – profissionalmente ou não – foram as eleições de 2015 em Portugal, ou melhor, a plataforma socialista para essas eleições, que Centeno divulgou a preto e branco. Mas ficou acertado com os técnicos do partido que seu nome jamais apareceria entre os autores.

Nasceu em 1966 em Olhão, na região do Algarve, extremo sul do país. Centeno estudou Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de LisboaObteve então um mestrado pela mesma universidade em matemática aplicada, um segundo mestrado pela Universidade de Harvard com uma tese em economia do trabalho e um doutorado em economia, também pela Universidade de Harvard. Economista do Banco Central de Portugal, membro da Comissão de Política Económica da União Europeia, depois também responsável pelo desenvolvimento de estatísticas macroeconómicas para o Conselho Superior de Estatística, sem descurar o ensino universitário no seu Instituto Superior de Economia e Gestão Técnica. Universidade de Lisboa.

Centeno – socialista de longa data, segundo os seus amigos mais próximos – deve a sua carreira política (bem como a capacidade e experiência que adquiriu a nível internacional) a António Costa, o líder socialista que, também com os seus conselhos e certamente impulsionando a agenda escrita . Escrito pelo economista olhão, conseguiu conquistar o apoio do governo do país quando disse basta à austeridade e ao início de uma nova fase de confiança e expansão da economia portuguesa.

Centeno tornou-se ministro das Finanças há apenas dois anosCom Costa à frente de um governo socialista apoiado por todos os partidos de esquerda: muito distantes em questões fundamentais como a Europa e o euro, mas unidos, como nunca antes, para reanimar um país que em 2011 estava completamente em crise. .. O euro está sob pressão – desde evitar o incumprimento graças a um empréstimo internacional, ao mesmo tempo que aceita regras de austeridade e supervisão rigorosa por parte da troika entre a UE, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional.

“A experiência que Portugal viveu no passado recente mostra que é possível na Europa conciliar os objetivos de controlo orçamental e de crescimento”, disse Centeno nos últimos dias. Esta é quase uma declaração oficial do Ministro das Finanças que, em cooperação com o governo Costa, ao insistir na flexibilidade orçamental e na confiança na recuperação, conseguiu reanimar a economia portuguesa.