Não deveria haver uma pausa até setembro?

É o feriado de meados de agosto que quebra a trégua financeira anunciada nos últimos meses. Ondas de comunicações chegaram da Agência de Receitas e Cobranças.

É realmente um feriado ardente em meados de agosto para os contribuintes italianos. Na verdade, hoje em dia, cada Comunicações Enviado por correio viaAgência de receitas e cobranças Data de julho; Verbos que não vão de férias estes.

Ele relatou queNão é um gatoo Sindicato Nacional dos Advogados Fiscais Italianos que confirmou em nota que se trata de uma verdadeira onda de comunicações provenientes da AdE. Está chovendo avisos, Em suma, mas com Circular nº 9 para talvez A própria Autoridade Tributária Anunciou a suspensão da transmissão das comunicações para o mês de agosto. Mas também Dezembro, Exceto em casos de extrema necessidade. Mas o que acontece, porque é que a trégua financeira temporária falhou?

Aviso da AdE documenta agosto, o que está a acontecer

Os contribuintes recebem notificações, designadamente, documentos de execução no prazo de 5 dias após a notificação, pedidos de investigação preliminar no prazo de 15 dias, mas também notificações de faturas fiscais já enviadas para sucateamento ou parceladas, sendo comunicações praticamente inúteis. Olhando atentamente a lista de notificações enviadas, são ações que não se enquadram no escopo Isenção fiscal declarada nos termos da lei Pelo Decreto Legislativo n.º 1/2024.

Mas quais são os procedimentos pelos quais em agosto e dezembro você ativou a suspensão mencionada na famosa circular de maio? A lista inclui:

Comunicações relacionadas a i Controles automatizados nas declarações fiscais;

Comunicações sobre Resultados oficiais Verificação de declarações de rendimentos;

Comunicações relacionadas aos resultados filtragem dos impostos devidos sobre o rendimento sujeito Impostos separados;

Cartas-convite para Realização espontânea.

Olhando mais de perto, a lista não inclui as ações de arrecadação mencionadas no início do parágrafo, mas na prática, a Agência de Receitas e Arrecadações também está interrompendo esse tipo de ações no período de 10 a 25 de agosto, que é a trégua financeira adicionada desejado pelos líderes do governo e programado para ser realizado o mais tardar em meados de setembro.

Maiores verificações nos escritórios locais

Em particular, a Uncat interveio e, ao relatar as numerosas notificações recebidas dos contribuintes nos últimos dias, também enfatizou como a recente reforma baseada numa maior cooperação entre os contribuintes e as autoridades fiscais levou então a um comportamento de cima para baixo por parte do imposto. Escritórios e tudo às custas dos contribuintes. Em suma, confirmou-se que apesar da temida trégua financeira, que foi declarada até 4 de setembro e que deverá ser paga o mais tardar… 15 de setembro Ele falhou completamente. Uncat, tendo visto os comunicados de imprensa e as disposições da lei, agora pede para estar lá Maior controle Em atividades Escritórios regionaisOs responsáveis ​​pelo envio de comunicações aos cidadãos.