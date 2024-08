Portugal, líder mundial na produção de cortiça

Conceição Silva



A cortiça é uma verdadeira pepita de ouro para a economia portuguesa, com um volume de negócios de 940 milhões de dólares, 70% dos quais obtidos apenas graças à cortiça. Portugal fornece aproximadamente metade das rolhas de vinho e bebidas espirituosas vendidas no mercado global. A cortiça recupera a sua força depois de a perder à medida que as rolhas de metal e plástico envelhecem. Hoje, mais de dois terços das garrafas consumidas no mundo têm rolha. Mercado de 12 bilhões de peças.

Conceição explicou ao jornal Le Figaro que na região do Ribatejo, no coração de Portugal, existem centenas de sobreiros com números de 0 a 9, e o número indica o número de anos que passaram desde o último processo de remoção a sua casca. Um engenheiro florestal é responsável pela supervisão das explorações agrícolas da família Herdade, que fica a 80 quilómetros a leste da capital Lisboa e possui um montado de sobro com 1.300 hectares. Uma árvore marcada como 2 indica dois anos desde que sua casca foi removida. Serão necessários mais sete anos para recuperar as peças que servirão para produzir as rolhas. As amostras são coletadas a cada nove anos em cada árvore, e sempre em maio, quando a seiva aumenta.

Indústria da paciência. Essas árvores, que podem viver de 200 a 300 anos, crescem muito lentamente. Demora de 25 a 35 anos para conseguir fazer o primeiro saque, que não vale nada; Depois é preciso esperar mais nove anos para que isso volte a acontecer, e só o terceiro poderá ser explorado pelos fabricantes de cortiça. Na verdade, só depois de 50 anos de crescimento é que o sobreiro começa a produzir. Os exemplares mais bonitos podem render até 80 quilos de matéria-prima, os menos potentes, 15 quilos, ou seja, um rendimento entre 650 e 3.500 euros por árvore dependendo da sua qualidade.

Portugal, que foi o primeiro país do mundo a implementar leis agrícolas que protegem os carvalhais no século XIII, é hoje o líder mundial nesta área. “Com o consumo global de vinho a aumentar 0,8-1% ao ano, as exportações de cortiça de Portugal estão a crescer 1,4% ao ano”, disse Carlos de Jesus, Diretor de Marketing da Amorim, líder global no setor, ao Le Figaro. O renascimento também está parcialmente ligado à melhoria da qualidade da cortiça. Após vinte anos de esforços de investigação e desenvolvimento por parte dos produtores, o risco do consumidor actual encontrar uma garrafa de vinho com sabor a rolha caiu para menos de 1%.

© Todos os direitos reservados