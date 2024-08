DeLorean, Jaguar, Porsche, Land Rover

Com a Electrogenic, os mitos da indústria automotiva se transformam. A modernização pode ser uma área de nicho, mas representa uma oportunidade para realçar as glórias dos automóveis antigos de uma forma sustentável. Isto é evidenciado pela atividade da empresa inglesa Eletrogenic com 7 parceiros na Grã-Bretanha, 2 na Europa (Holanda e França), quatro nos Estados Unidos e um na Austrália.

A última coleção é a coleção DeLoren DMC-12 que também renasceu em uma série limitada

Existem muitos conjuntos no catálogo e são apresentados no mercado pela Electrogenic. O mais recente gerou forte interesse da mídia DeLorean DMC-12 Qualquer veículo/ícone da história do cinema, conhecido por sua aparição em cena De volta ao futuro.

Electrogenic oferece kit de eletrificação composto por um motor promissor com aproximadamente 218 cavalos de potência Uma autonomia de cerca de 242 km graças a uma bateria de 42 kWh.

O anúncio da coleção foi seguido pela notícia de que o ícone passaria a ser oferecido em versão elétrica pela English Lince Motores: o DeLorean DMC-EV. Produção em série limitada – a partir de US$ 250.000 – e as primeiras entregas estão previstas para 2025. O sistema de acionamento consiste em quatro motores elétricos Elaphe L1600, um para cada roda, e a bateria é um capacidade de 70 kWh Quais garantias Autonomia de cerca de 400 km.

Grupo elétrico para vários modelos Land Rover e Jaguar

Na empresa inglesa não pouparam esforços em estudar e criar coleções para Land Rover Defensor. Em particular, existem kits para os seguintes modelos: E62 (200 km de autonomia e bateria de 62 kWh), E70 (210 km de autonomia e bateria de 70 kWh), E93 (240 km de autonomia e bateria de 93 kWh).

Basta comprar o conjunto? Não, você deve seguir estas instruções. “As coleções foram pensadas para serem… Instalado por um profissional treinado. Fornecemos para empresas parceiras em todo o mundo e nossa rede está crescendo rapidamente“.

Também no catálogo existe um kit de conversão Jaguar tipo E. “As baterias estão localizadas sob o capô e onde estão o tanque de combustível e o estepe. O alcance de mais de 320 km do E62 é alcançado adicionando uma fileira de baterias no compartimento de carga diretamente atrás do banco traseiro..

A autonomia desses veículos Não é muito longomajoritariamente Menos de 200 km. Também adequado para o uso diário, mas o investimento é acima de tudo relevante Para os amantes de carros antigos.

Também estão no catálogo o Classic Mini, o Porsche 911 e o Land Rover Defender Agriculture

Também no catálogo Gama agrícola Classic Mini, Porsche 911 e Land Rover Defender. Este último foi concebido “a um preço acessível para dar ao agricultor ou proprietário tudo o que necessita num veículo versátil para o dia a dia”.

Mais do que moda oferece para o uso diário. “Calculamos um retorno médio de 4 anos ou menosAlém disso, a coleção foi desenvolvida em colaboração com Inovação Reino Unido, Universidade de Cardiff e Fazenda Digno “Nossos defensores agrícolas elétricos estão trabalhando desde novembro de 2020Saiba mais no catálogo Clique aqui.

