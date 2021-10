De intolerância alimentar a uma pioneira no setor bio e vegano

De intolerância alimentar pela raiz a uma referência internacional no mercado vegetal, biológico e vegetal. Tudo se transformou nesta casa de família no interior de Santarcangelo ao longo do tempo para a International Food Srl, uma empresa que exporta para todos os continentes e fecha orçamentos multimilionários em crescimento exponencial ampliado ainda mais pelo período mais negro da economia global, Covid. Passou, dizem eles, na linguagem de Water Under the Bridges da intuição de Salvatore Gallo no final da década de 1970, o filho de Luca, de 39 anos, percorrendo as páginas do trabalho e da história doméstica. Entre passado, presente e futuro.

Vamos começar do presente: O que é International Food Srl?

“Uma empresa familiar especializada na produção de alimentos vegetais orgânicos 70%. Em particular, entre os chamados erroneamente de leite: soja, arroz, leite de aveia … Somos três irmãos (comigo Samuel, 44, que lida com comércio principalmente com o exterior, e Katrina, 36, que cuida de Com comunicação e marketing na internet em que investimos muito) a nossa mãe Mirvana, temos 25 pessoas entre os nossos colaboradores e colaboradores diretos e vamos fechar o orçamento de 2021 com receitas de 14-15 milhões de euros, quase cinco a mais que 10 no final de 2020 » .

Apesar de cobiçoso?

“A pandemia tem trazido mais atenção para a questão da saúde na direção de um mercado já em franca expansão para um determinado tipo de produto e basta olhar as gôndolas dos supermercados para entender qual é a evolução desse setor”.

Para encerrar, você se projetou nas vendas online?

“Na verdade, não investimos particularmente no e-commerce, fizemos algumas vendas online, mas algumas coisas. Também porque houve um pedal. A pandemia foi forte, tivemos um grande aumento no trabalho e na rotatividade de funcionários, e foi só graças às pessoas que trabalharam conosco fomos capazes de atender a todos. Nossa equipe tem sido excepcional em sua capacidade de conciliar as necessidades do lar infantil no ensino à distância e as novas necessidades com a implementação da produção e provou ser uma grande família. Nossa distribuição local linha sofreu de pubs, rebatizado para O protagonista é um barista, um pouco, como foi fechado, mas depois os dois caminhões com os quais servimos as províncias de Rimini, Forlì Cesena, Ravenna e San Marino começaram a percorrer os quilômetros e abundantemente recuperou o terreno perdido ».

Onde você encontra matérias-primas? Quais são os principais canais de exportação?

90% deles são italianos e temos uma especialidade interna certificada pela cadeia de abastecimento: amêndoas da Sicília, arroz Pavezi, espelta e aveia da Toscana, soja das regiões de Veneto e Baixa Emília. Nos raros casos em que nos mudamos para outro lugar, ficamos limitados a produtos não encontrados em nosso país e primamos por uma qualidade insuperável: a melhor aveia sem glúten do mundo no Norte da Europa, cocos e cacau brasileiro por exemplo. Por outro lado, atingimos muitos mercados externos: exportamos da Austrália para os Estados Unidos, do Chile e da África do Sul, mas também para França, Alemanha, Portugal, Inglaterra e obviamente servimos grande parte da Itália ».

Salte agora para o futuro: o que acontece com Gatteo?

“No final de julho, adquirimos a área da praça anterior e iniciamos as obras de demolição e construímos uma nova estrutura para expandir um pouco o nosso negócio. Na verdade, aqui na sede histórica da Canonica, fazemos quase exclusivamente bebidas veganas e adoraríamos voltar a produzir todos os produtos que nosso pai lançou: maionese, pastas … então não temos espaço aqui. Portanto, estamos nos concentrando em uma estrutura nova e moderna. ”