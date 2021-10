Bolsa de Valores Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (20 de outubro de 2021)

Excelente desempenho de ações no setor de energia: destaque para a ascensão da Falck Renewables. Dentre as empresas que atuam em poupança gerenciada, vale destacar o salto da Azimut Holding

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Registre as diferenças parciais.

O tempo é 12,55 dias FTSEMib Subiu 0,47%, para 26.457 pontos, após oscilar entre um mínimo de 26.256 pontos e um máximo de 26.486 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele obteve 0,48%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio FTSE Italia (+ 0,56%) e para A estrela da FTSE Italia (+ 0,77%).

o Bitcoin Custou 64.000 dólares (cerca de 55.000 euros).

Ele Ela Spread Btp-Bund Reduzido para menos de 105 pontos.

EU ‘euro Caiu abaixo de $ 1.165.

direção BancoBPM (+ 0,68% a 2.943 euros)Depois, o título do instituto liderado por Giuseppe Castagna subiu 8,3% nas quatro sessões anteriores.

Entre as empresas que operam em Economia gerenciada . excelente desempenho Azimut Holdings (+ 4,47% € 24,77).

Excelente desempenho das ações do setor de energia.

Falck Renewable Energy Registrou um salto de 13,8% para € 8,7 depois de ser interrompido para superar a alta no início da sessão. A empresa listada no setor STAR anunciou que o Fundo de Investimentos em Infraestrutura (um investidor de longo prazo em infraestrutura e ativos relacionados) chegou a um acordo para comprar uma participação representativa de 60% do capital social da empresa detida pelo acionista Falk em uma ação preço de 8,81 euros. O preço oferecido inclui um prêmio de 15,2% em comparação com o preço de fechamento da Falck Renewables na sessão de 19 de outubro de 2021 (€ 7.645). Após o fechamento da transação, o Fundo de Investimento em Infraestrutura promoverá uma oferta obrigatória em dinheiro sobre o capital social remanescente da Falck Renewables, ao mesmo preço de ação oferecido à Falck, com vistas a alcançar o fechamento de capital da Piazza Affari.

muito muito bom incrível (+ 5,63% 29,64 euros).

sessão tonificada para Enel (+ 1,79% 7.208 euros).

All’AIM Itália Destino Itália Regista um acréscimo de 8,82% para 2.326 eurosDepois de fechar a sessão de abertura, saltou 125%. A Borsa Italiana anunciou que a partir de 20 de outubro de 2021 e até novo aviso sobre as ações ordinárias da empresa, não será possível fazer pedidos sem um limite de preço (pedidos na melhor das hipóteses).