O que se sabe sobre a revisão do Pacto de Estabilidade

AGI – A Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre a reforma do Pacto de Estabilidade. O objetivo é encontrar o equilíbrio certo entre “redução da dívida” e “aumento do investimento”, principalmente na transição ambiental que, até 2030, exigirá recursos adicionais de mais de 650 bilhões por ano.

A Comissão, de acordo com o roteiro indicado pelo Vice-Presidente, Valdis Dombrovskis, poderá apresentar as orientações aos Estados no primeiro trimestre de 2022. Eles poderão, portanto, planejar seus orçamentos a tempo do retorno de a Carta de Estabilidade, esperada para 1º de janeiro de 2023.

O pacto (que limita o déficit público a 3% e a dívida a 60% do PIB) foi suspenso para evitar o colapso econômico causado pela pandemia de Covid-19.. “Espero uma discussão aberta e franca nos próximos meses, com muitas contribuições, e espero que não haja tabus”, disse o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, em uma entrevista coletiva em Estrasburgo.

Vários países estão pedindo mais flexibilidade nos cortes de gastos, especialmente porque o combate às mudanças climáticas exigirá grandes investimentos. Alguns sugerem, por exemplo, excluir os investimentos verdes do cálculo do déficit. “É uma opção que está em cima da mesa e será abordada na nossa discussão”, sublinhou Dombrovskis.

Essa questão divide novamente os 27 países: os chamados países “frugais” do norte, incluindo Alemanha e Holanda, estão preocupados em ter que pagar pelos supostos excessos de seus vizinhos do sul e temem abandonar a austeridade. Mas a crise ligada à pandemia atingiu ainda mais países do sul, como Espanha, Itália, Grécia e Portugal, exacerbando os já fortes desequilíbrios econômicos dentro da união.

O nível médio de endividamento da União Europeia já ultrapassava 60% do PIB antes da pandemia (77,5%), mas com a Covid saltou para 92,9% e em alguns países já fortemente endividados – como Grécia (209,3%) e Itália (160% ) ou Espanha (125,2%) – O limite estabelecido pelos tratados duplicou. Neste contexto, o Comitê recomenda que caminhos realistas para a redução da dívida sejam identificados para todos os países.

“Podemos discutir do ponto de vista as regras para o ritmo de redução da dívida estabelecidas pelos diversos instrumentos regulatórios europeus que farão parte da discussão nos próximos meses”, explicou Gentiloni. “Os rácios dívida pública / PIB aumentaram ainda mais” e isto destaca a necessidade de “uma redução gradual, sustentável e adequada ao crescimento para níveis de dívida prudentes” e “em segundo lugar, o investimento público deve ser mantido em níveis elevados nos próximos anos”, lê-se a Revisão das Regras Financeiras para a União Europeia, que a Comissão Europeia relançou após uma interrupção devido à epidemia.

Muitos analistas veem pouco sentido para os governos cumprirem a redução que a legislação agora exige – um vigésimo de seu tamanho a cada ano – e apontam que embora a dívida seja maior, seu custo é mais administrável do que no passado devido aos juros baixos atuais cotações. Esta é a opinião, entre outras coisas, do diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade, Klaus Regling, ou do Conselho Financeiro Europeu – o diretor independente da comissão – propondo tornar o limite de 60% mais flexível.

Gentiloni pertence à mesma escola de pensamento: “A solidez das finanças públicas é uma componente essencial da economia europeia, mas a redução da dívida deve ser realista e compatível com uma estratégia de crescimento sustentável.“

Acima de tudo, os investimentos não devem ser sacrificados, como aconteceu com a crise financeira de 2008. “Um dos legados da crise financeira e das políticas seguidas nos anos seguintes foi que o investimento público na zona do euro caiu para quase zero líquido à medida que os investimentos o impacto dos cortes. As políticas fiscais muitas vezes não têm sido favoráveis ​​ao crescimentoGentiloni confirmado.

“Estimamos que a necessidade adicional de investimento público e privado relacionado às transformações verdes e digitais chegará a aproximadamente 650 bilhões de euros por ano até 2030. Só a transformação verde representa 520 bilhões de euros por ano”, observou o primeiro-ministro italiano.

“Os setores de energia e transporte exigirão cerca de € 390 bilhões anuais, um aumento de 50% em relação ao passado. O Plano de Recuperação e Resiliência certamente ajudará a atender a essas necessidades, fornecendo € 338 bilhões em subsídios e até € 386 bilhões em Formar empréstimos até 2026 “.

“Muitos dos investimentos de transformação de que precisamos terão que vir do setor privado, mas os governos nacionais também terão um papel fundamental a desempenhar. É por isso que a principal questão a ser considerada nos próximos meses é como a nossa. O quadro pode facilitar esses investimentos de forma mais eficaz ”, repetiu Gentiloni.