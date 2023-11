COP28: EDP entrega soluções inovadoras e acelera a transição energética

Ao instalar um projecto de energia solar e armazenamento de 23 megawatts da EDP, a Cooperativa Eléctrica de Mohave beneficiará de uma solução inovadora que fornecerá energia limpa aos 36.700 membros da comunidade que ainda dependem do gás e do carvão para produzir electricidade em todo o mundo. Deserto do Arizona.

Do outro lado do planeta, a EDP Renováveis ​​trouxe eletricidade limpa para a ilha de Pulau Ubin, a norte de Singapura. A região, que ainda não está ligada à rede eléctrica continental, depende de uma mini-rede com 10 anos de existência que funciona com mais de 100.000 litros de diesel por ano e é responsável por mais de 260.000 quilogramas de emissões anuais de dióxido de carbono.

Estes dois projetos são apenas dois exemplos recentes do investimento que o Grupo EDP está a realizar em todo o mundo para apoiar a descarbonização de diferentes tipos de clientes – comunidades remotas, áreas urbanas ou empresas – através da utilização de projetos inovadores. A empresa é capaz de oferecer muitas soluções sustentáveis ​​que aceleram a transição energética, melhorando as respostas da comunidade à emergência climática. Esta estratégia está totalmente alinhada com a agenda da conferência COP28 que se realizará no Dubai, de 30 de Novembro a 12 de Dezembro, na qual a EDP participará activamente.

“Estamos a assistir a uma proliferação de fontes de energia renováveis ​​sem precedentes na história, que beneficiará a sociedade, a economia global e o planeta. No entanto, precisaremos de agir e investir mais para acelerar a transição energética e alcançar os objetivos do Acordo de Paris, ” afirma Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da EDP e EDPR. “Estou ansioso por participar em discussões significativas sobre o que é necessário para avançar na transição energética com líderes empresariais, decisores políticos e a comunidade empresarial focada no clima na COP28, onde a EDP pretende assumir um papel ativo, apresentando os nossos projetos inovadores e fortalecendo a nossa estratégia climática. compromissos com emissões líquidas zero e um planeta mais sustentável.” “

O grupo estará presente na COP 28 com o objetivo de partilhar a sua missão relativamente à transição energética e estratégias para enfrentar as alterações climáticas à escala global. Apresentando projetos inovadores e sustentáveis, como os de Mojave e Pulau Pen, a EDP irá, durante o evento, sublinhar a importância da implementação de ações coletivas em prol do clima e apelará à triplicação das fontes de energia renováveis ​​até 2030, aliando-se a aqueles que pressionarão por um resultado Positivo para a COP 28.

Substituindo combustíveis fósseis por energia solar

A EDPR, através da EDPR NA Geração Distribuída, recentemente inaugurada no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, é uma solução inovadora com um projeto de geração solar distribuída de 23 MW com uma bateria de 15 MW/60 MWh capaz de armazenar até 4 horas de energia solar excedente para uso posterior. O projeto, que foi entregue à Cooperativa Elétrica Mohave, em Fort Mohave, permitirá substituir parcialmente o uso do gás por energia limpa. O projeto também permitirá aliviar os períodos de pico de consumo de energia e estabilizar os custos de energia.

Com mais de 54 mil painéis solares, o painel solar montado no solo do projeto Mojave compensará mais de 36 mil toneladas de dióxido de carbono anualmente, o equivalente ao carbono capturado por 43 mil acres de florestas americanas em um ano. Esta é a maior geração solar distribuída com armazenamento desenvolvida pelo Grupo EDP até à data e demonstra a capacidade do Grupo em fornecer soluções personalizadas para satisfazer as diversas necessidades dos seus clientes. O projeto Mojave utiliza rastreadores ATI, uma solução inovadora em sistemas solares descentralizados que permite que os painéis rastreiem a trajetória do sol ao longo do dia. Ao contrário das instalações fixas de painéis solares, este sistema maximiza a absorção de energia, garantindo que os painéis estão sempre posicionados para captar a luz solar, contribuindo significativamente para o armazenamento de energia renovável da Mohave Electric. O projeto será ainda dotado de um sistema de previsão de energia solar baseado em inteligência artificial e de um sistema avançado de melhoria da energia solar, o que representa uma mais-valia para a comunidade e para os seus indivíduos.

A EDP ​​Renováveis ​​trouxe recentemente eletricidade limpa para Pulau Ubin. Graças à instalação de um sistema solar de 328 kW e de um sistema de armazenamento de energia de 1 MWh que amplia a microrrede existente, a região obterá até 95% das suas necessidades de eletricidade a partir de fontes mais limpas. A bateria ajuda a mitigar as flutuações solares e garante o funcionamento contínuo da rede, gerindo eficazmente os desequilíbrios entre a oferta e a procura.

EDP ​​Renovável (EDPR)

A EDP Renováveis ​​(Euronext: EDPR) é o quarto maior produtor mundial de energia eólica e solar, com presença em 28 mercados na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Com sede em Madrid e escritórios regionais líderes em Houston, São Paulo e Singapura, a EDPR possui um forte portfólio de desenvolvimento de ativos de classe mundial e capacidade operacional líder de mercado em energias renováveis. Em particular, merecem destaque a energia eólica onshore, a energia solar distribuída e em grande escala, a energia eólica offshore (OW – através de uma joint venture 50/50) e tecnologias complementares às energias renováveis, como o armazenamento e o hidrogénio verde. As políticas da EDPR centradas nos colaboradores foram reconhecidas como Melhor Local de Trabalho em 2023 nos EUA, Melhor Empregador na Europa em 2023 (Espanha, Itália, França, Roménia, Grécia, Portugal, Polónia), Colômbia e Brasil, e também estão incluídas no Bloomberg Relatório sobre Igualdade de Género. -Índice de igualdade. A EDPR é uma divisão da EDP (Euronext: EDP), líder na transição energética com foco na descarbonização. Para além da sua forte presença nas energias renováveis ​​(através das atividades da EDPR e da energia hídrica), a EDP tem uma presença integrada em serviços públicos em Portugal, Espanha e Brasil, incluindo redes elétricas, soluções para clientes e gestão de energia.