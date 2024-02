Transferência de crédito 2024, como funciona a plataforma da agência de receita: guia atualizado

Ele está disponível online e pode ser baixado no portal da Agência de Receitas Novo guia “Plataforma de transferência de saldo: como funciona e quando usá-la”.

O documento foi atualizado em um mês janeiro de 2024, Fornece instruções para gerenciar transferências de crédito Bônus fantástico, bônus de construção e outros benefícios.

O guia fornece informações práticas sobre operações Monitore, transfira e aceite valores.

Entre os novos trabalhos, há também um que está sendo comunicado à Receita Incapacidade de usar empréstimos para construção Por outros motivos que não o cumprimento de prazos.

para'Agência de receita O novo guia foi disponibilizado para uso plataforma Para transferir o crédito, ele foi atualizado para Janeiro de 2024.

O documento traz instruções sobre os principais processos relacionados à transferência de valores associados ao bônus AI Crie recompensas e outros benefícios.

O documento de gestão financeira concentra-se em como funciona e quando é usado Plataforma de transferência de crédito.

Agência Fiscal – Plataforma "Transferência de Saldo": como funciona e quando utilizar O guia foi atualizado em janeiro de 2024.

A parte central resume Recursos on-line:

monitoramento de crédito;

Atribuição de dotações;

Aceitação de créditos/débitos;

Gestão de formulários F24;

outras parcelas;

redução de crédito;

Lista de movimentos.

Em geral, fornece evidências instruções Sobre como ingressar e utilizar o procedimento eletrônico que permite a transferência de seus créditos tributários a terceiros, após Entre em contato com a agência de receita.

Após a primeira transferência, de acordo com Regras aplicáveispode ser o valor



Transfira-o novamente ou utilize-o para compor o formulário F24.

A Plataforma será usada para comunicações relacionadas – Parcelas de despesas realizadas em 2023Até o prazo final de 16 de março de 2024.

Em comparação com o ano passado, os incentivos fiscais relacionados Bônus de energia.

Além disso, as transferências deixam de estar relacionadas com os seguintes benefícios:

Bônus de aluguel Para lojas, armazéns e imóveis destinados a uso não residencial previstos no Decreto Cura Italia e no Decreto de Relançamento;

Para lojas, armazéns e imóveis destinados a uso não residencial previstos no Decreto Cura Italia e no Decreto de Relançamento; Crédito fiscal para Custos de saneamento aquisição de equipamentos de proteção individual estipulados no decreto de relançamento;

aquisição de equipamentos de proteção individual estipulados no decreto de relançamento; Tayseer L – Despesas de adaptação aos ambientes de trabalhoestabelecido pela Portaria de Reinício.

Transferência de Saldo 2024: Instruções sobre a nova função de redução de crédito

O seguinte está incluído no Guia atualizado da Agência de Receitas heresia Relacionado Plataforma de agência de receita.

entre Novas características Isso foi incluído “Redução de crédito”. Esta função faz julgamentosArtigo 25.º Do Decreto Legislativo nº. 104/2023 ou o decreto abrangente.

A disposição estabelece que os créditos adicionais inutilizáveis ​​estarão sujeitos a Comunique-se com o departamento financeiroa ser implementada no prazo de 30 dias após o conhecimento do evento que determinou Incapacidade de usar o valor.

O não cumprimento resultará em Multa de 100 euros.

Com a nova funcionalidade incluída dentro Plataforma online da Agência de Receitas São fornecidas instruções para fornecer comunicações.

O seguinte é explicado no Manual da Agência de Receita:

“O abatimento deverá incluir o valor integral de uma ou mais parcelas anuais de créditos de primeiras vendas ou reduções de faturas relativas a abatimentos de obras.”

As instruções a seguir variam dependendo categoria Quais valores incluem:

créditos rastreáveis;

Créditos indetectáveis.

Consulta também é possível Comunicações sobre rebaixamentos de crédito.