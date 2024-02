Carros elétricos: desaceleração do crescimento

Diminuição na produção – O futuro eléctrico é a aposta que a maioria dos fabricantes de automóveis decidiu aceitar, convencidos de que será num curto espaço de tempo Demanda por veículos movidos a bateria. No entanto, nos últimos meses temos assistido ao fenómeno oposto, com Mais devagar A procura global por carros eléctricos, levando os fabricantes a cortar custos através da redução da produção. A CEO da GM, Mary Barra, também confirmou isso recentemente: “É verdade Ritmo O crescimento dos carros elétricos é Mais devagarque criou alguns suspeita. Construiremos com base na demanda.” A Ford já decidiu cortar a produção de carros elétricos devido ao crescimento mais lento do que o esperado. O próprio Elon Musk, CEO da Tesla, falou na semana passada sobre algumas dificuldades de curto prazo.

Expectativas abaixo – O crescimento abaixo das expectativas é parcialmente explicadoIsso preocupa os consumidores Sinto pena dos carros elétricos após notícias insatisfatórias sobre seu funcionamento, como a quebra do controle autônomo em baixas temperaturas (aqui Notícias e aqui análise aprofundada). O ritmo mais lento deste mês foi sublinhado pelo facto de várias empresas terem abandonado os seus planos anunciados anteriormente: Cobrança Renault Abandonou o plano de listar a Ampere na bolsa de valores (aqui Notícias), Grupo Volkswagen Analisa planos de busca de investidores externos para a divisão de baterias da PowerCo.

insuficiente – Os fornecedores também são afetados pela crise, especialmente aqueles chinêsque prevê crescimento Lucros Para 2023, é muito inferior ao ano anterior. lá Gado, o maior fabricante mundial de baterias para veículos eléctricos, enfrenta a concorrência de rivais mais pequenos e a desaceleração da procura na China. lá BYDA fabricante de baterias, que não só fabrica automóveis, mas também é a segunda maior fabricante de baterias da China, espera que os seus lucros líquidos em 2023 aumentem mais lentamente do que em 2022. Da Coreia, a fabricante de baterias Soluções de energia LG Espera-se que o crescimento no mercado global de veículos elétricos desacelere. A Albemarle, o maior produtor mundial de lítio, cortará gastos e empregos em resposta à queda dos preços.

O pior da Europa – A situação é particularmente clara em Europaà medida que a procura por carros eléctricos enfraquece e as casas em todo o Velho Continente enfrentam a crise uma corrida Dos concorrentes chinês. Em particular, as startups que lidam com veículos eléctricos estão a sofrer. Lordstown Motors, Proterra e Volta Trucks faliram, enquanto as empresas de transporte faliram Estrela polar Anunciou planos de demitir 450 pessoas, 15% de sua força de trabalho, devido a dificuldades de mercado.