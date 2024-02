Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 2 de fevereiro de 2024

A Ferrari obteve lucros após a forte subida alcançada na sessão anterior. No entanto, Stellantis está em ascensão. Tom negativo para Eni e Geox

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Foi confirmado que entrou na zona positiva na última sessão da semana.

10h35 Ftsimibe Ganhou 0,37% para 30.801 pontos, após oscilar entre a mínima de 30.719 pontos e a máxima de 30.895 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,38%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,55%) e Índice FTSE Itália Star (+0,46%).

o Bitcoin Ultrapassou os 43 mil dólares (cerca de 39.500 euros).

o Spread de títulos Btp Foi confirmado em 155 pontos, com o rendimento do título BTP de 10 anos chegando a pouco menos de 3,75%.

para'euro Perto de US$ 1,09.

Realize lucros Ferrari (-0,62% para 351,3€)Isto depois da forte subida alcançada na sessão anterior. O Cavalo Empinado anunciou que Lewis Hamilton ingressará na Scuderia Ferrari a partir da temporada de 2025.

No entanto, em ascensão, Stellantis (+2,07% para 21,2€). O Ministério dos Transportes anunciou que em janeiro de 2024 estavam matriculados 141.946 automóveis em Itália, um aumento de 10,6% face aos 128.329 no mesmo período do ano passado. Stellantis registrou crescimento acima do mercado. Segundo o que foi divulgado pelas principais agências de notícias, os registos do grupo em janeiro de 2024 ascenderam a mais de 49 mil unidades, um aumento de 13,1%. Como resultado, a quota de mercado da Stellantis atingiu 34,65%.

Onde você está? Registando uma descida de 0,89% para 14.666 euros. A gigante petrolífera publicou estimativas consensuais de analistas para o quarto trimestre de 2023. A ENI deveria encerrar o período em análise com um lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de euros e um lucro líquido ajustado de 1,62 mil milhões de euros. A produção deveria atingir 1,68 milhão de barris equivalentes por dia.

No FTSEMib destaca a subida Equipe Telecom Itália (+3,2%).

Definitivamente um dia ruim para geox (-5,66% para 0,717€). A empresa divulgou contas preliminares para o ano inteiro de 2023, que fechou com receitas de 719,57 milhões de euros, uma queda de 2,2% em relação aos 735,52 milhões de euros obtidos no ano anterior (mas um aumento de 0,3% a taxas de câmbio constantes). Embora o quadro económico permaneça incerto e baseado nas informações disponíveis, a administração da Geox espera que as receitas de 2024 estejam amplamente em linha com as obtidas no ano passado e que haja uma melhoria adicional nas margens da indústria em comparação com a orientação fornecida para 2023.