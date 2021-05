Ligue de volta em 42 dias. Centros corporativos em junho

Mais Informações

no Itália Lá por aí 10 milhões de italianos Quem recebeu a primeira dose de Pfizer – BioetecEles estão esperando por um segundo e agora estão no limbo, porque Eles não sabem se a convocação será atrasada. Comitê Técnico Científico sob recomendação de Aifa (Agência Italiana de Medicamentos), alterou a indicação inicial que passava 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Disse que O período de buffer pode ser de até 42 dias. A maioria das regiões estende a espera ao máximo, enquanto outras (Lácio, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia, Basilicata, Calábria e Sicília) escolhem 35 dias; A lógica é: dado que a eficácia, como o caso do Reino Unido mostrou, não mudou, é melhor atrasar o recall por algumas semanas, até vacinação Mais pessoas tomaram a primeira dose. Tudo parecia estar indo bem, quando ontem um executivo da Pfizer apareceu no Sky Tg24 dizendo, mais ou menos: em nossa opinião, isso não pode ser feito.





estava falando Valeria MarinoDiretor Médico da Pfizer Itália: “A vacina foi estudada para uma segunda administração em 21 dias. Dados sobre gestão de longo prazo, no momento, não temos quaisquer dados, exceto para observações da vida real, como aconteceu no Reino Unido. É uma avaliação do CTS, vamos ver o que acontece. Mas, como a Pfizer, digo para manter o que saiu dos estudos científicos porque isso garante os resultados que permitiram. ”

Pfizer: "Vaccine Recommended Boost in 21 Days, Commit to Studies"

A Itália vai recuar? Não, e o general também repetiu Francesco FiglioloO comissário de emergência durante a cimeira realizada ontem à noite com as províncias: “No que diz respeito às disposições relativas à administração das vacinas e ao momento da convocação, o ponto de referência são os depoimentos do serviço anti-terrorismo”. Ou seja: como acontece em outros países a partir do Reino Unido, na Itália é decidido pelas autoridades sanitárias, e não por representantes de uma empresa farmacêutica. Portanto, as regiões estão avançando com o ajuste dos tempos de buffer. Figliolo garantiu ainda que não haverá retrocessos com a não renovação do contrato entre a União Europeia e 2022 para o ano de 2022. AstraZeneca: As entregas acordadas em 2021 permanecem confirmadas (40 milhões de doses para a Itália).

«Portanto, não há problema nos processos de recuperação»O comissário, que agora aguarda o anúncio da Comissão Técnica Científica, destacou a possibilidade de dar essa vacina a quem a possui. 50 e 60 anos. Na verdade, as áreas envolvidas realmente funcionam por conta própria, já que a AstraZeneca e a Johnson & Johnson foram apresentadas na década de 1950. Da Aifa, Presidente do Comitê Científico, Patricia Popoli, confirmou: “Nossa avaliação da vacina AstraZeneca contra Covid não mudou: com base nos casos observados, dissemos que o benefício / risco está gradualmente aumentando cada vez mais favorável ao crescimento de “idade”. Na cúpula de ontem, Vigliolo também venceu – por implicação, para a caridade – em algumas áreas, indicando que devemos seguir o plano que foi aberto até agora para vacinação para mais do que a década de 1950.

Quarenta anos

Mas algo mais está acontecendo nas regiões, por exemplo Lazio Anuncie alguns Dias abertos O AstraZeneca será dado a pessoas com mais de 40 anos. Na verdade, não há paz para uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. O problema da irregularidade de abastecimento persiste, a tal ponto que a Comissão Europeia afirmou que houve dois processos judiciais no tribunal de Bruxelas contra a AstraZeneca “para forçá-la a fornecer 90 milhões de doses não entregues no primeiro trimestre até o final de junho”. Paralelamente, e de forma incompreensível, dados os resultados notáveis ​​que o Reino Unido obteve graças a esta vacina, o nível de desconfiança dos italianos continua alto: se 97 por cento das doses recebidas foram dadas à Pfizer, então à AstraZeneca, estaremos todos no década de oitenta. , Com fortes diferenças, entre outras coisas, de região para região.

Reservas de vacinas da Lazio, a partir de 17 de maio com mais de 40 clínicos gerais (com AstraZeneca e J&J)

Figliuolo planeja estabilizar o resultado de 500.000 administrações diárias até o final do mês e chegar a 600-700.000 em junho, quando espera chegar de 24-25 milhões de doses. Enquanto isso, as regiões foram solicitadas a se envolver mais Clínicos gerais e farmacêuticos (Mas sem muitas vacinas, isso é mais uma complicação do que uma ajuda.) E a vacinação dentro das empresas? “Poderemos falar sobre isso em junho”, disse o inspetor com moderação. O Ministro da Saúde também participou da cúpula, Roberto SperanzaQuem confirmou: “Em junho chegarão mais doses e podemos acelerar a campanha de vacinação”. “Não há perigo de ficar sem doses”, disse a ministra de Assuntos Regionais, Maristella Gelmini.