Novas nomeações para o Conselho Executivo da Alpine

A partir de 1º de abril de 2021, Ce’dric Journel ingressou na unidade de negócios Alpine como vice-presidente de vendas e marketing da marca, reportando-se a Laurent Rossi, gerente geral da Alpine. Cedric Jornell é membro do Comitê de Gestão de Marcas. A partir de 1º de maio, François Pierreard foi nomeado Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios na Unidade de Negócios Alpine, reportando-se a Laurent Rossi, Gerente Geral da Alpine. François Pierreard é membro do Comitê de Gestão de Marcas. A partir de 19 de abril de 2021, David Gendry foi nomeado Diretor de Comunicações de Marketing da Alpine, que é responsável perante Ce’dric Journel. “A chegada de Ce’dric e David dá um novo impulso ao desenvolvimento comercial e ao valor da marca Alpine. A experiência que adquiriram com fabricantes de prestígio, em França e nos mercados internacionais, é um ponto forte da marca. O acelerador. Desafios são importantes e os objetivos são ambiciosos. Suas habilidades e comprometimento são essenciais para nossas ambições e nosso sucesso. Habilidades. François, como ele continua a estar ativamente envolvido no desenvolvimento do Plano Estratégico da Renaulution, será fundamental “, disse Laurent Rossi, CEO da Alpine,“ Cedric Jornell nasceu em 1973 e possui MBA pela HEC em Paris. Após várias experiências no mundo do automobilismo e da Fórmula 1, ingressou na Honda Motors como Gerente de Desenvolvimento de Redes Automotivas. Em 2000, ele foi transferido para o Grupo Volkswagen. Primeiro na França, onde ocupou diversos cargos nos setores de vendas, marketing e desenvolvimento de rede, incluindo gerenciamento de vendas de frotas, complementando sua experiência, também na França, como Gerente de Marketing da Skoda. Em 2011, Ce’dric Journel entrou na sede do Grupo Volkswagen, onde assumiu a gestão das comunicações internacionais. No ano seguinte, ele foi nomeado vice-presidente de marketing, produto e estratégia na China na FAW-VW. Em 2016, Ce’dric Journel foi promovido a Gerente Geral da marca Audi na Coréia. Desde 2019, ele é o gerente geral da VW Import na China. No âmbito da Renaulution e com o reforço da marca Alpine e a incorporação de todas as atividades do automobilismo dentro da marca, a Ce’dric JOURNEL terá também a missão de desenvolver receitas relacionadas com o automobilismo. Nascido em 1992, François Pierreard possui um Mestrado em Gestão pela ESSEC. Em 2017, ele ingressou na empresa de consultoria em estratégia McKinsey & Company. Ele está envolvido em muitos projetos para players industriais e tecnológicos franceses e internacionais: definição de planos estratégicos, fusões e aquisições, planos de reestruturação, transformação digital, etc. Em 2020, ingressou no Grupo Renault na divisão de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, tornando-se membro da equipe dedicada ao plano de reabilitação. A missão de François Pierreard é implementar o roteiro do plano para os Alpes e desenvolver ferramentas de crescimento. David Gendry nasceu em 1976 e possui mestrado em direito comercial e tributário pela Universidade de Aix-en-Provence. Em 2000, ele iniciou sua carreira como advogado de negócios no Grupo PSA Peugeot Citroìn. Em 2003, ele ingressou no escritório de vendas e foi nomeado Diretor de Marketing e Comunicação da Peugeot Sports. Em 2009, ele se tornou Diretor de Vendas e Marketing da Peugeot na República Tcheca. Em 2012, David Gendry se juntou às equipes do Grupo Volkswagen na França como Diretor de Marketing da Seat France. Em 2016, ele foi nomeado Diretor Digital Global da Seat da Espanha. Em 2018, ele veio para a China como vice-presidente encarregado de vendas e marketing de uma das joint ventures do Grupo Volkswagen. Desde 2020, David Gendry ocupa o cargo de Diretor Geral das marcas SEAT e Cobra em Portugal. Sua missão será definir a estratégia de marketing global da marca Alpine, orientando o desenvolvimento de atividades de marketing de produto e automobilismo acima de tudo. (ITALPRESS). tvi / com 11-mai-21 16:59