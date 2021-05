O momento e as opções do plano de recuperação italiano estão corretos?

Análise de Giuseppe Lettori

Em 3 de maio Polônia Foi a última vez que se juntou à lista de 14 Estados membros que já haviam apresentado o plano de recuperação ao comitê.

Dos 14 planos que a comissão está se preparando para avaliar nas próximas oito semanas – antes de apresentá-los ao conselho do Ecofin para aprovação, que tem mais quatro semanas disponíveis – são esses Itália E a Grécia compartilha a precedência.

Nós e os gregos somos Apenas dois paises Que solicitou, para além dos subsídios, todo o montante disponível para empréstimos, que equivale a 6,8% do rendimento nacional bruto em 2019. A Itália pediu 123 mil milhões e a Grécia 13.

A posição da Espanha é surpreendente, apesar da apresentação de um plano pesado, que se limitou a subsídios de 70 bilhões, o mesmo montante que a Itália solicitou.

Mesmo Portugal solicitou apenas 2,7 bilhões de empréstimos, embora possa aumentar para 14.

Espanha e Portugal poderiam ter dívida de 10 anos cada um em torno de 0,50%, enquanto fechamos a dívida de 10 anos na sexta-feira em 0,97%. Portanto, eles também terão um conforto relativo para tomar empréstimos da União Europeia e não do mercado.

Há uma razão formal para essas escolhas diferentes e, em seguida, há uma razão ulterior que ousamos supor.

A primeira razão é que há tempo até 31 de agosto de 2023 para apresentar um pedido de empréstimo e a Comissão tem até 31 de dezembro após a sua concessão, conforme exigido pelo Artigo 14 do Regulamento 241. Assim, é possível para todos os Estados-Membros presentes, por isso data, para ter um novo plano com investimentos adicionais, que, no entanto, devem ser justificados por “metas e objetivos adicionais”.

Portanto, é razoável concluir que nenhum país jamais quis amarrar as mãos antecipadamente, especialmente considerando que ainda é uma questão de dívida. É consolador saber que podem atingir taxas de dívida mais baixas emitindo títulos em mercado, porque, como muitas vezes explicou, uma análise razoavelmente adequada exige que se considerem as condições onerosas e as garantias que sustentam a dívida à União Europeia em em relação aos voltados para o mercado.

Então, por que a Itália se apressaria em solicitar todos os empréstimos imediatamente, tipo de “Tudo emDirigido ao concessionário de Bruxelas?

Há um facto que o justifica, no entanto, que expõe o lado a sérias preocupações. Também é possível solicitar um adiantamento de 13% sobre a parcela do investimento financiado por empréstimos. Portanto, é uma questão de a Itália receber, talvez em setembro, cerca de 25 bilhões de antecedência. Sempre com a condição de que o plano seja aprovado pela comissão e que esta possa se financiar nos mercados por meio da emissão de títulos após a ratificação do acordo por todos os países. Decisão sobre recursos privados Quem o autoriza a fazê-lo. Se também não tivéssemos incluído a parcela do empréstimo, poderíamos ter solicitado um adiantamento de apenas 9 bilhões, como fez a Espanha. A União Europeia angariou mais 16 mil milhões, o que nos impedirá de emitir BTPs com o mesmo montante.

Surge então a suspeita de que queríamos “preencher” agora porque tememos que teremos de enfrentar enormes dificuldades posteriormente, quando teremos que obter pagamentos semestrais uma vez que as metas e objetivos intermediários sejam acordados (ou melhor, impostos) por o Comitê.

Ao fazer isso, enviamos um sinal desavisado aos mercados, que nos informa implicitamente que no futuro podemos não ser capazes de nos financiar a taxas razoáveis ​​e preferimos depender fortemente de uma fonte diferente por enquanto. É uma consideração que parece mais arraigada se observarmos que até 69 bilhões de 123 estão reservados para o financiamento de projetos existentes, que se referem apenas à substituição do já planejado recurso ao mercado por empréstimos da UE.

O ceticismo que avançamos é estabelecido pela comparação de nosso plano com o plano espanhol. O nível de detalhamento das reformas (impostos, pensões, trabalhistas, concorrência, justiça, administração pública, simplificação administrativa) apresentadas no plano espanhol É significativamente superior ao italiano. Mesmo que em Madrid não faltem mistério sobre impostos e emprego. Mas eles acham que já percorreram um longo caminho, a ponto de a ministra da Economia, Nadia Calvino, declarar que era seguro, e também incluí-lo em seu plano de recuperação, que até o final do ano terá arrecadado os 9 bilhões iniciais e 16 das primeiras parcelas semestrais. Olhando para a Itália, temos fortes dúvidas de que, por exemplo, a lei que permite a reforma tributária pode ser aprovada em pouco tempo. É uma questão intrinsecamente contenciosa e requer maioria política. Que reforma tributária Lega, LeU, PD, Italia Viva e M5S poderiam redigir juntos, embora a pedido do presidente Mario Draghi e sob a ameaça de reter os pagamentos bimestrais?

As duas páginas designadas em nosso plano de reforma tributária podem ser suficientes para passar no primeiro teste da Comissão e assim obter o adiantamento, mas não serão suficientes quando for necessário convencer os demais sócios de que já fizemos as reformas e assim pode cobrar as parcelas semestrais. E sempre temfreio de emergência“ Disponível até mesmo para um estado membro para desativar os pagamentos em discussões que podem durar meses.

Outra preocupação é o momento dos investimentos e pagamentos vindos de Bruxelas. O NRP afirma que 191 bilhões serão gastos de 2021 a 2026 de acordo com um programa pré-determinado que começa com 14 em 2021, tem pico de 37 e 43 bilhões em 2023 e 2024 e termina com 31 bilhões em 2026. Em 2021, os fundos são em grande parte voltados para incentivos.Setor 4.0 e fundos de exportação do Simest, e não surpreendentemente, nada exige a abertura de canteiros de obras. Mas esse problema vai surgir no futuro e, portanto, pode ser doloroso, apesar de todos os esforços feitos para simplificar a administração. Tenha em mente que estamos fazendo um esforço tremendo para gastar e reportar cerca de 10 bilhões de fundos anuais do orçamento regular da UE, e agora deveríamos ser capazes de gastar quatro vezes mais por 3 anos consecutivos? boa sorte! Mas mesmo que você tenha sucesso no projeto, sempre haverá a espada de Dâmocles para realizar os reparos. Embora seja relativamente fácil garantir que uma ferrovia esteja completa, é mais difícil entender o objetivo de um reparo, pois requer mais discrição e mais tempo.

Depois de esgotados os investimentos cobertos pelo subsídio até 2023, os demais investimentos serão cobertos por empréstimos desembolsados ​​entre 2024 e 2026. Com isso, qualquer espaço de viabilidade política disponível aos vencedores das eleições de 2023 fica totalmente hipotecado.

Veja como serão os empréstimos programados para hoje, se e quando eles chegarem. Armar a Itália para os mercados e para opções políticas indesejadas. Um piloto automático ideal.