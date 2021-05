Bolsa de Valores Italiana, Comentário sobre a Sessão de Hoje (12 de maio de 2021)

Hotspots interbancários: A ascensão do UniCredit se destaca. Também um excelente assento para Salvatore Ferragamo e Savilo. Poste Italiane está fechado em vermelho

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles encerraram a sessão com progresso parcial, Depois de sofrer uma correção severa no dia anterior. De acordo com Pierre Veyret – Analista Técnico da ActivTrades – os investidores estão avaliando com cautela a pressão sobre os preços para se prepararem para mudar sua exposição ao setor em crescimento para ativos mais defensivos.

O FTSEMib Ele marcou um aumento de 0,23% para 24.453 pontos, após flutuar entre 24,254 pontos no mínimo e 24.535 pontos no máximo. O FTSE Italia All Share 0,41% recuperado. Sem direção Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,35%) e Estrela FTSE Italia (-0,12%). Em 12 de maio de 2021, o volume de negócios caiu para 2,83 bilhões de euros, ante 3,37 bilhões na terça-feira. 682827438 ações foram negociadas (808.618.265 na sessão de terça-feira). Entre as 435 ações negociadas, 237 tiveram desempenho positivo, enquanto a queda registrou 159 ações; Sem alteração nas 39 ações restantes.

Às 17h40 Bitcoin Caiu para $ 55.500 (cerca de € 46.000).

Ele Ela Espalhar Btp Bond Ele oscilou em torno de 110 pips.

EU ‘euro Caiu para menos de $ 1,21.

Ideias importantes entre banqueiros.

A altura que você alcançou se destaca UniCredit (+ 2,93% 10,2 €).

Estoque com bom desempenho no setor de petróleoDepois, o preço do petróleo bruto (contrato futuro com vencimento em junho de 2021) em Nova York atingiu 66,5 dólares o barril.

Eni Subiu 2,07% para 10.458 euros.

Muito muito bom Tenares (+ 3,37% € 9.882).

Banca General Vendido de 1,1% a 32,5 euros. A empresa fechou o primeiro trimestre de 2021 com um lucro líquido de 135,4 milhões de euros, um acréscimo de 71,3% face aos 79,1 milhões registados nos primeiros três meses do ano anterior. A direcção da Banca Generali afirmou que no último ano do plano trienal, a empresa já se tinha colocado dentro do leque de metas apresentadas com potencial para melhorias adicionais a partir do reinício das actividades na sequência do avanço das campanhas de vacinação.

Também em vermelho Mediolanum Bank (-2,43% € 7,88)

Post italiano Queda acentuada (-1,25% para € 11.035). Eu informei a empresa Resultados econômico-financeiros do primeiro trimestre de 2021, Período encerrado com aumento de receita e lucratividade e acima do consenso dos analistas.

Sinal de menos também para corcunda (-0,5%) e Terna (-0,52%) após a postagem trimestral.

Fortemente Salvatore Ferragamo (+ 4,55% a 19.175 euros)Após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021, período que fechou com crescentes receitas e melhoria da rentabilidade, a administração optou por não apresentar expectativas detalhadas de desempenho nos diversos mercados para o ano em curso, embora afirmando o seu compromisso com o desenvolvimento receitas em canais com custos e racionalidade potencialmente elevados.

Muito muito bom Todd (+ 7,07%), Antes de publicar a revista trimestral.

A montagem se destaca Grupo Safilo (+ 21,3% a 1.332 euros). A empresa encerrou o primeiro trimestre de 2021 com forte crescimento de receita e lucratividade. A expectativa do grupo é que as vendas líquidas totais do segundo trimestre de 2021 voltem ao normal, ante a queda excepcional registrada no mesmo período de 2020 devido à epidemia, com o objetivo de superar ligeiramente o segundo trimestre de 2019 em taxas de câmbio fixas .