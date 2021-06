A humanidade não conseguirá sobreviver se os oceanos não forem salvos. Simplesmente não há cenário.

Volkan Bozkir: “Nossa relação com o oceano deve mudar”

[3 Giugno 2021]

Em 1º de junho, o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Volkan Bozkir, apresentou um arquivoDebate temático de alto nível sobre oceanos e ODS 14: Vida abaixo da água Ele próprio convocou os governos de Portugal e Quénia e Peter Thomson, enviado especial do Secretário-Geral da ONU ao oceano, sublinhando que “o mundo deve explorar soluções claras, transferíveis e acionáveis ​​para a crise do oceano. Simplificando, nosso relacionamento com o oceano de nosso planeta deve mudar. ”

O debate de alto nível buscou redirecionar a narrativa global para as preocupações ambientais, que haviam sido deixadas de lado com a pandemia covid19. As Nações Unidas destacam que “por meio de reuniões de alto nível programadas para 2021 e 2022 sobre oceanos, mudanças climáticas, degradação da terra e biodiversidade, o mundo tem a oportunidade de redirecionar recursos, construir vontade política e apoio público para a ação ambiental, potencialmente evitando crises futuras . ”Isso está relacionado à necessidade de garantir uma recuperação verde e azul após Covid-19, bem como incentivar os Estados membros a direcionar os recursos alocados à recuperação para projetos que promovam a proteção ambiental.”

A reunião de alto nível foi um lembrete de que “além de criar resiliência, a proteção do oceano oferece benefícios sociais e econômicos significativos. Os ecossistemas costeiros e marinhos fornecem alimentos, meios de subsistência e proteção costeira para mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. O valor do oceano atividades econômicas relacionadas já ultrapassam US $ 1,5 trilhão anualmente. ”No entanto, a acidificação dos oceanos causada pela mudança climática tem mostrado“ branquear ”os recifes de coral e destruir ecossistemas inteiros, reduzindo a biodiversidade e prejudicando a capacidade dos oceanos de absorver dióxido de carbono. esperado, se as tendências de poluição continuarem. Atualmente, em 2050, o peso do plástico no oceano excederá o dos peixes. ”

A discussão de alto nível foi a primeira de uma série de eventos e dias temáticos a serem realizados em junho, incluindo o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho, o Dia Mundial dos Oceanos em 8 de junho e o Processo Consultivo Intergovernamental sobre os Oceanos que este ano se concentrará no mar aumento do nível e seus impactos.

com o segundo Ocean Conference Adiado devido à pandemia em andamento e às quatro metas do ODS14 – para conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos) ”, que amadureceu em 2020, a conferência de alto nível foi uma oportunidade para informar os Estados membros da ONU e a comunidade internacional sobre o progresso feito para alcançar o Objetivo 14 e as metas relacionadas aos oceanos.

“As atividades humanas ameaçam perturbar o delicado equilíbrio deste ecossistema que sustenta o valor nutricional, econômico e social de bilhões de pessoas em todo o mundo”, enfatizou Bozkir. Simplesmente não existe um cenário em que vivemos em que possamos viver em um planeta sem oceano. ”

O Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas afirmou que existe um grande desejo de mudança no mundo: “As pessoas não querem viver num mundo onde haja uma crise após a outra, preferem a segurança, a sustentabilidade e a tranquilidade que vêm. de um planeta saudável. Os legisladores também estão percebendo cada vez mais como a saúde oceânica é parte integrante de uma economia forte. Vimos isso em países e cidades que preferiram áreas costeiras e marinhas ao turismo … em áreas úmidas protegidas … em esforços para combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e para regular o transporte e a extração de recursos. “.

Bozkir então descreveu como a seguinte “recuperação azul” deveria ser: “Novas abordagens de governança, política e mercado que impulsionam a lucratividade e a sustentabilidade – para as pessoas e o planeta – oferecem uma oportunidade para a Recuperação Azul construir resiliência, especialmente em pequenas ilhas Estados em desenvolvimento.A construção de uma economia é Um oceano sustentável é uma das tarefas mais importantes e uma das maiores oportunidades de nosso tempo Eu exorto governos, indústrias, sociedade civil e outros a unir forças para desenvolver e implementar soluções para o oceano.

Como os objetivos do ODS14 estarão entre os primeiros a serem alcançados, Bozkir encorajou todos a “pensar no futuro” e chegar à Segunda Conferência do Oceano em Lisboa, Portugal, com evidências claras de progresso. Em vez de esperar que a conferência seja aberta para rediscutir essas questões, lembre-se de que Década da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável Eu já comecei. Escolhemos chegar a Portugal com resultados e progressos que inspiram esperança e optimismo para um amanhã melhor. ”

Em seu discurso, Thompson destacou “a necessidade de melhorar nossa relação com o mar no sentido do respeito e do equilíbrio. É importante respeitar o Objetivo 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A acidificação do oceano não pode continuar inabalável. As reduções nas emissões de gases de efeito estufa são necessárias para atingir as metas de 2030 ”. Mas ele acrescentou: “Embora tenha havido melhorias nesta frente, incluindo maior cobertura de áreas marinhas protegidas e uma melhor compreensão das questões que afetam o oceano, o progresso não tem sido suficiente para lidar com a crise do oceano. Como podemos afirmar que sim. teve sucesso quando um terço dos estoques globais de peixes está classificado como superexplorado? Quando não há um fim tangível à vista, despejamos cerca de 150 milhões de toneladas de resíduos de plástico, microplástico e equipamentos de pesca no oceano? E enquanto as taxas de acidificação do oceano, desoxigenação e o calor continua a dar errado? ”

Depois de destacar os avanços em termos de conscientização sobre a importância dos oceanos, a expansão das reservas marinhas e a oceanografia, o Enviado Especial da ONU disse ser “necessário e urgente aumentar seu tamanho. Uma economia azul sustentável está no cerne do ODS 14: da nutrição à medicina, da energia ao sequestro de carbono e transporte sem poluição, uma economia azul sustentável é a base sobre a qual um futuro seguro é construído. humanidade que pode ser construída. ”

Thompson acrescentou que “Em um mundo viciado em plástico, não há bala de prata para a praga da poluição marinha do plástico. No entanto, devemos apoiar medidas para combater esta praga, bem como aumentar significativamente o financiamento para os países em desenvolvimento investirem na coleta de lixo e infra-estrutura de eliminação, bem como implementação A ampla gama de redução de plástico, reciclagem e sistemas de substituição. ”

O Enviado Especial das Nações Unidas para os Oceanos concluiu enfatizando a interconexão do mundo, descrevendo-a como “a principal lição aprendida com a pandemia COVID-19. Estamos presos ao seio nutritivo da natureza. Se envenenarmos a natureza, na verdade estamos nos envenenando. ”

O Ministro dos Mares de Portugal, Ricardo Serão Santos, falou também da importância da saúde dos oceanos para o bem-estar humano e planetário, referindo-se ao objetivo de 2022 de um compromisso mais abrangente e interdependente com o oceano: “Estamos hoje aqui reunidos para reviver o tom da conferência do próximo ano. Precisamos de alargar a acção oceânica. … Aumentar e melhorar a coordenação a todos os níveis … através do financiamento e da monitorização contínua. Portugal apoia a ciência, pois é fundamental para a intersecção de todas as acções periféricas ”.

Rachel Oumamu, Ministra das Relações Exteriores do Quênia, chamou a atenção para o impacto da Covid-19, não apenas em atrasar a conferência, mas também na destruição que causou em anfitriões de trabalho em economias costeiras e comunidades costeiras. Uma recuperação que promova o desenvolvimento sustentável e a harmonia entre as pessoas e os recursos naturais que nos sustentam. ”

Um exemplo a seguir poderia ser a Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS), que em 2012 estabeleceu a Equipe de Gestão do Oceano, um órgão regional que supervisiona o trabalho na gestão dos oceanos. A equipe ajudou a desenvolver a Política do Oceano Regional do Caribe Oriental (ECROP), que articula a visão do oceano dos países do Caribe e os princípios de governança dos oceanos. Por meio de uma parceria com o Banco Mundial, o CROP, com seu slogan “Apoiando Oceanos Resilientes para a Prosperidade”, está ajudando a transição do Caribe para uma economia azul. Susanna Debeauville-Scott, gerente de projeto da Unidade de Governança de Oceanos e Pescarias da Secretaria da OECS, sediada no Site Lucia, explicou à agência. IPS Nós nos concentramos no crescimento econômico, mas também nos certificamos de conservar os recursos, para não danificá-los e comprometer nossos benefícios futuros. É realmente a mesma agenda de desenvolvimento sustentável, centrada na economia, no meio ambiente e nos aspectos sociais relacionados aos oceanos. ” Para o Caribe, o objetivo é estimular o debate sobre as questões do oceano e ações para a proteção e o uso sustentável de seus recursos. A unidade supervisiona iniciativas como a Redução da Poluição Marinha (ReMLit) no Caribe Oriental para resolver o problema do lixo marinho.

A iniciativa Tag an Artist, baseada no tema More Than an Island, visa fazer os artistas caribenhos cantarem os oceanos e promover o espaço azul das ilhas como um cenário ideal para uma economia azul próspera. A unidade espera destacar a importância fundamental dos oceanos e envolver os jornalistas por meio de um desafio especial de jornalismo.

Haverá um evento virtual em 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, que “se concentrará em mapas da riqueza dos oceanos e dados de planejamento do espaço marinho e ferramentas para melhorar a tomada de decisões no Caribe”, disse DeBeauville-Scott.