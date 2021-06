Wall Street, os colaboradores da rede social estão de volta e fazendo a AMC voar: + 95%

Status de parada do jogo – Há alguns meses, o caso da Game Stop, rede de lojas de videogames que acabou na mira de um fundo de especulador, causou um rebuliço. Este fundo tem como objetivo a queda de ações. Alguns corretores, por meio da rede social Reddit, se organizaram para comprar ações da Game Stop aumentando o valor da empresa e, assim, sangrando o fundo. Muitos usuários ganharam muito dinheiro com essa operação, que fez com que o Game Stop valesse US $ 25 bilhões. Nada comparado a mais de 33 bilhões de Amc.

Outro “meme de estoque” – Quando o desempenho da empresa não é o hype nas mídias sociais e fóruns online, como aconteceu com o Reddit, ele impulsiona o estoque no mercado de ações: este é um daqueles chamados “estoques de meme”, muitas vezes exagerados, com aumentos de preços em período de tempo curto. Outro exemplo é o BlackBerry, onde milhares de menções aumentaram 23%, e as ações da Sundial Growers se traduziram em um aumento de 10,5% e 6% na Palantir Technologies.

Promessas de pipoca grátis – O início da corrida do AMC é o anúncio do programa AMC Investor Connect, um plano para recompensar os investidores de varejo fiéis com benefícios especiais, desde ofertas personalizadas até pipoca grátis no quarto. Assim, a AMC atende a investidores DIY que lastrearam ações apesar de tudo e de todos, até mesmo das vendas a descoberto. A reunião é uma reminiscência da campanha do Exército Reddit que lançou o GameStop. Os investidores individuais entraram no mercado de ações em números recordes desde o início da pandemia, com o volume de comércio de varejo dobrando entre 2019 e 2020. AMC foi um dos beneficiários, com investidores amadores controlando 80% da empresa, apesar de sua perspectiva certamente não otimista.

Mas as perspectivas da AMC não são animadoras – analistas esperam que a rede de filmes perca quase US $ 100 milhões em 12 meses. No entanto, essas estimativas não afetaram o interesse dos pequenos investidores, que hoje é um fenômeno importante no mercado. Muitas empresas listadas estão se perguntando como se posicionar e interagir com a nova geração de investidores de varejo e seu poder. Mas também com a sua participação em empresas, que se tornou ainda maior graças à possibilidade de acompanhar eventos destinados aos acionistas de forma virtual e, assim, à possibilidade de avaliar opções, através do voto individual.