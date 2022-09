Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (14 de setembro de 2022)

O Monte dei Paschi di Siena fechou suas portas após a forte subida acumulada nas duas sessões anteriores. Por outro lado, os excelentes desempenhos foram BPER Banca, BancoBPM e UniCredit

Recursos sentados forte incerteza Quanto aos principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus: o índice FTSEMib registou uma subida fracionária, enquanto o índice de Frankfurt perdeu cerca de um ponto e meio.

o O principal índice da Bolsa de Valores italiana Avançou 0,49% para 22.413 pontos, depois de ter oscilado entre um mínimo de 22.202 pontos e um máximo de 22.502 pontos. o FTSE Italia todos participaram Ganho de 0,36%. Por outro lado, há um sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-0,75%) para A estrela do FTSE Italia (-1,16%). Na sessão de 14 de setembro de 2022, o valor negociado caiu para 1,74 bilhão de euros, ante 1,89 bilhão na terça-feira.

o Bitcoin Permaneceu abaixo de US $ 20.500.

o BTP-Bund spread Está de volta abaixo de 230 pips, com retornos BTP de 10 anos pairando em torno de 4%.

EU ‘euro Retornou à paridade em relação ao dólar.

Títulos do setor bancário Ele permaneceu no centro das atenções.

Monte dei Paschi di Siena Ele ainda está entre os heróis de hoje no setorApós o aumento acentuado acumulado nas duas sessões anteriores. As ações do Instituto Seigni caíram 3,72% para 0,3572 euros.

Em forte alta, no entanto, Banco de papel (+3,76% para 1.669€), Banco BPM (+3,16% para € 2.807) e UniCredit (+2,47% para 10.866€).

Entre as ações do setor financeiro excelente desempenho NixieQue subiu 3,76% para 8,82 euros depois de parar no lado positivo.

Fechamento positivo também para Stilants (+ 0,9% até € 13.666). A montadora e a General Motors Holdings (controlada pela GM) firmaram um acordo para recomprar 69,1 milhões de ações ordinárias da Stellants, representando aproximadamente 2,2% do capital social diluído. O preço total de recompra a ser pago pela Stellantis é de € 923,25 milhões.

Hira (-3,61%) liderou a queda nas utilidades. Muito mal A2A (-2,76%).