“Metaverso é o próximo capítulo da Internet”

O novo nome incorpora a realidade do Facebook que inclui Instagram, Messenger, Quest VR e plataforma Horizon VR E mais: “Somos vistos como uma mídia social, mas em nosso DNA somos uma empresa que constrói tecnologia para conectar pessoas. Espero que com o tempo sejamos vistos como uma sociedade inconstante”, explicou Zuckerberg, prevendo que assim será para um bilhão de pessoas por década. Próximo.

Será um lugar onde as pessoas podem interagir, trabalhar e criar produtos e conteúdos Em um novo ecossistema que pode criar milhões de empregos para criadores. “Estamos no início do próximo capítulo da Internet e do próximo capítulo de nossa sociedade”, acrescentou Zuckerberg, explicando que “o Facebook é um dos produtos mais usados ​​da história. É uma marca premium entre as mídias sociais, mas cada vez menos incluindo tudo o que fazemos. Quero assentar o nosso trabalho e a nossa identidade no que construiremos no futuro. ”

A mudança do nome da empresa também será registrada em Wall StreetA partir de 1º de dezembro, o Facebook estará negociando com o novo índice “MVRS”. O primeiro efeito do anúncio foi dar asas às ações de Zuckerberg em bolsa, com valorização de até 4,3%.

Mudanças no nome da empresa são raras, mas existem precedentes, como o Google sendo reestruturado em 2015 sob a holding Alphabet. No entanto, o astuto notou como a mudança lembra mais a da gigante do tabaco Philip Morris, que se tornou a Altria em 2001. O hack do Facebook ocorre no momento em que a empresa luta contra o que muitos estão dizendo A pior crise de sua história.

revelando de papéis do facebook Milhares de páginas de documentos internos publicados geraram polêmica ao dizer ao Facebook que os lucros eram colocados acima de tudo, até mesmo da segurança dos amigos. Uma empresa que entende os problemas de sua plataforma e como seu algoritmo exacerbou divisões e ódio. As descobertas que colocaram a mídia social de volta na mira das autoridades americanas, incluindo a Securities and Exchange Commission, impulsionaram os pedidos de um de seus pratos.