Não Fax, Sim Fax: esse é o problema!

É tão sério e importante que provavelmente seria sensato colocá-lo de uma forma bem-humorada: só falta uma noite de luar, o topo da torre e uma bela caveira brilhante estão faltando …

Quase dois anos após o início da pandemia, dezenas e dezenas de milhares de pessoas morreram de um vírus da maldição, tipos inteiros de negócios certamente estão na Terra, nossos jovens que perderam um ano escolar inteiro (o que terá consequências quantificáveis ​​difíceis) e uma economia que, em geral, ainda apresenta grandes desequilíbrios, parece quase irreal que dezenas de milhares de pessoas estejam destacando (forte e resolutamente) sua oposição ao que parece, pelo menos por enquanto, a única cura real (sempre parcial) para tudo. Como se isso não bastasse, dados oficiais de todo o mundo ocidental mostram que, onde a vacinação em massa foi implementada, a ação desastrosa da Covid 19 mostrou sinais encorajadores de prisão (não derrota). Porque?

Eu me fiz esta pergunta uma manhã, alguns meses atrás, enquanto estava sentado a uma mesa em um bar no centro, folheando os jornais: Um bom amigo meu (nos conhecemos há mais de cinquenta anos) passa e entre saudações e piadas, ele me disse que não tinha intenção de vacinar contra o vírus Corona: Estou surpreso e ele não acredita em mim e decido perguntar o motivo. A resposta que recebo quando um amigo vai é curta e abrangente: “Não confio!”. Tento chegar até ela com uma resposta do tipo “Olha, você deve isso à minha segurança …”, mas ela já está longe e não consegue me ouvir.

Agora, todas as dúvidas são minhas. Eu conheço minha namorada e a respeito, por que esse comportamento? Independentemente da retórica política, dado que o nível da política é tão baixo que só pode surfar nas ondas de pessoas que vão surgindo, e não é inteiramente capaz de uma atividade monopolística inovadora, tudo o que resta é a desconfiança no sistema multinacional. Produção de medicamentos e assistência médica.

Neste caso, o problema torna-se grave e justificado e posso dar provas claras disso tanto em relação a alguns casos da profissão médica como em relação à produção e comercialização de medicamentos. Apenas um exemplo é válido como axioma: o mesmo medicamento (mesma embalagem, mesmo fabricante, mesmo número de comprimidos na embalagem, comprado em Portugal, custa-me 4,75 euros: na Itália pago 17,75 (sempre €): 0 só é igual a 75 !

A resposta é uma só e é aquela que pode ferir aqueles que lutam na gestão e definição da linha política e social do nosso país: desconfiança, quase certeza, depois de tantas injustiças, manipulações, mentiras e assim por diante. Ela tem mais meta, ela está em um nível em que arrisca a própria vida aumentando o silêncio da desaprovação.

Paralelamente à condenação da desconfiança destacada pelo resultado desastroso da abstenção no último turno eleitoral administrativo, foi muito fácil e os funcionários deveriam examinar a consciência com seriedade, em vez de trilhar caminhos desatualizados e familiares. Agora emitindo um forte fedor de inventividade e imaginação.

A pergunta certa a se fazer é: “… por que devo confiar no que uma pessoa que mentiu para mim me diz tantas vezes e repetidamente? Por que deveria ou poderia ser verdadeiro desta vez? Não devemos tentar desta vez? para perseguir os interesses dos suspeitos de sempre? Ou amigos Amigos? Essas perguntas são tão pesadas e imprudentes que parecem sem sentido, mas a realidade nos leva a labirintos dos quais muitas vezes não podemos sair. Labirintos que incitam muitos cidadãos como nós a seguir o caminho de rejeição que muitas vezes leva a um fim trágico e trágico com conotações. Castigo Um castigo que assume a forma de morte.

Temos certeza de que nossos cidadãos devem ser tratados com hidrantes e cassetetes? O verdadeiro “tratamento” deveria ser diferente?

(Mauro Magnani)

Nota: Por essas poucas linhas, beneficiei-me de uma entrevista com um psicólogo profissional sério que tive a sorte de conhecer enquanto trabalhava em Bolonha, e que nesta ocasião me trouxe alguns nomes de profissionais sérios para apoiar esta tese, um conhecido mundialmente faculdade de professores e psicólogos, que acabaram. À minha pergunta: “… e você Mauro, você tem dúvidas ou apenas certezas?” Precisaria de alguns dias para fazer uma lista …