Campanha de vacinas sob ameaça devido a ‘erro’ da AstraZeneca | A segunda dose é misturada para 900.000 italianos

Entrega prevista de milhões de vacinas – Nossa campanha de vacinação dependerá fortemente da Pfizer e Moderna. Essas vacinas substituirão a AstraZeneca na segunda dose dos 900 mil italianos que já a receberam na primeira. Espera-se que a Pfizer e a Moderna entreguem pouco mais de 52 milhões de doses até o final de setembro. Se as expectativas de chegada até o final do terceiro trimestre forem confirmadas, a Itália corre o risco de encontrar milhões de doses de Astrazeneca e Johnson e Johnson inutilizáveis ​​em refrigeradores. A decisão do ministro da Saúde, Roberto Speranza, a conselho de especialistas da Comissão Técnica Científica após a morte do jovem de 18 anos em Gênova e o espanto de parte da comunidade científica, já obrigou as regiões a cancelar os dias abertos – que se reorganizados, lavrados na acta CTS, terão que “respeitar as indicações das faixas etárias” – e rever a agenda de reservas.

Com a Lombardia primeiro declarando que não quer dar seguimento à decisão do governo de dar uma vacina diferente aos reforços “enquanto se aguarda uma nota oficial do Ministério da Saúde e da Aifa”, mas se retira após receber a circular e a posição da própria Aifa. “A comunicação contraditória e quase ausente do governo sobre as vacinas – disse o dirigente dos Irmãos da Itália Giorgia Meloni – é o que mais contribui para o pânico dos cidadãos, que assumem imediatamente a responsabilidade de dar respostas claras e transparentes aos italianos desde milhões de os cidadãos estavam esperando ”.

Luz verde esperando pelo Curevac – Mas, para além da polémica, o que preocupa, como o próprio Figliolo admitiu, é o risco de abrandar a campanha: “Se tivesse feito um plano a partir de 4 pernas mais uma teria sido Curevac e se uma dessas pernas estivesse paralisada ou até certo ponto, está claro que Todos os planos foram revisados. Não estou fazendo previsões sombrias, estou convencido de que fecharemos em setembro, mas se quisermos adicionar outro público, digamos de 6 a 15 anos, se Curevac não chega e se houver outros obstáculos, obviamente não vamos conseguir. ” De acordo com dados fornecidos por Figliuolo ao CTS, 7,2 milhões de doses de vacinas de mRNA devem chegar até o final do mês (5,8 da Pfizer e 1,4 da Moderna), das quais 45 estão previstas no terceiro trimestre (31 da Pfizer e 14 da Moderna) com um total de 52,2 milhões. Se o soro Curevac for aprovado, a Itália terá novamente 6,5 milhões até o final de setembro, para um total de 58,7 milhões de doses de vacinas de mRNA. Um número que, como disse Figliolo, permite caminhar “suavemente” apenas se não houver outros obstáculos.

Linkogneta Johnson & Johnson – Houve um longo debate dentro do CTS entre aqueles que queriam comparar isso com Astrazeneca e aqueles que alegaram que não havia dados suficientes e, no final, essa linha foi aprovada. Apesar de considerarem as semelhanças com a AstraZeneca, os especialistas escreveram no relatório: “O estado atual de conhecimento, o número de pouco mais de um milhão de doses administradas e a raridade da ‘trombose’, não permitem que sejam feitas avaliações conclusivas no que diz respeito ao benefício /risco.” Porém, as avaliações podem chegar nas próximas semanas e os cenários mudarem, sabendo-se que de qualquer forma, essa vacina já é recomendada para maiores de 60 anos. O certo é que, pelos números de Figliuolo, ainda existem 3,5 milhões com mais de 60 pessoas que nem tomaram a primeira dose e 3,9 que têm que fazer o lembrete. O que requer entre 7,4 e 11 milhões de doses.

As vacinas expiram na geladeira – Mas a Itália, no final de setembro, pode ter mais de 50 milhões de doses de Astrazeneca e J&J sendo que eram esperadas 10 milhões em junho e 40,7 no terceiro trimestre. Se eles não forem para os estados de Covax, como o comissário presumiu, o risco de expiração em refrigeradores é muito alto.