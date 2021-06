Formações possíveis País de Gales Suíça / Perspectivas: Freuler indispensável

Formações possíveis País de Gales Suíça: Protagonista

Os suíços não têm estrela do mesmo nível, mas em Possíveis seleções para o País de Gales Suíça Podemos dizer que o nível médio dos homens de Vladimir Petkovic é muito alto, tanto que nos últimos anos a Suíça tem sido uma das melhores seleções europeias. Entre os nomes de maior destaque podemos citar o nome de Remo Freuler, um dos principais eixos da Atalanta de Gian Piero Gasperini. Já podemos falar de Freuler agora como um Bergamo adquirido: quando chegou à Atalanta em janeiro de 2016, era pouco conhecido de quase todos, ao longo dos anos se consolidou como um dos melhores meio-campistas da Série A e além. , tendo em vista o excelente desempenho que também teve nas Copas da Europa e na Seleção Rossocrociata. Em particular, podemos acrescentar que Remo Freuler fez 29 partidas pela Suíça, todas desde que jogou pela Atalanta, com três gols, dois dos quais ele marcou durante esta temporada. Freuler será um dos campeões do Euro 2020? (Atualização de Mauro Mantegazza)

Possíveis escalações País de Gales Suíça: A estrela

No Possíveis seleções para o País de Gales Suíça Claro, o nome notável é o de Gareth Bale, a estrela a quem a maioria dos sonhos de Gales é confiada com um bom desempenho no Euro 2020, talvez sonhando em se aproximar da linha de chegada nas semifinais, que foi tocado em um emocionante caminho pelo galês já na última edição dos europeus. Em 2016 na França, Gareth Bale deixou sua marca especialmente na fase de grupos, marcando um gol por partida contra Eslováquia, Inglaterra e Rússia, então ele não encontrou mais o caminho para a rede, mas ainda era o capitão da histórica seleção nacional do País de Gales, capaz de derrota. Bélgica nas quartas-de-final antes de se render a Portugal nas semifinais. Bale é, claro, o maior artilheiro da história da seleção do País de Gales com 33 gols em 92 partidas, além disso, seu retorno ao Tottenham pode ser considerado positivo graças a 16 gols no total, incluindo 11 na Premier League, e um retorno aos dois dígitos em . A liga que o Real Madrid perdeu na temporada 2017-2018. Para a Suíça, é claro que Gareth Bale é o risco público nº 1 … (Atualização de Mauro Mantegazza)

Possíveis seleções País de Gales Suíça: Quem assumirá o comando?

O Possíveis seleções para o País de Gales Suíça Isso definitivamente chama nossa atenção, porque nos dá a partida válida para o Grupo A de Europa 2020, que também está incluída na Itália. Assim, as movimentações dos treinadores Basiej e Petkovic podem ter um impacto significativo no jogo de Baku e, portanto, na economia do grupo que também inclui a seleção azzurra. A Suíça é uma grande seleção, que também enfrentaremos no Mundial de Qualificação, entre outras coisas, mas no momento é claro que estamos apenas pensando no Euro 2020, um torneio em que Gales Gareth Bale e seus companheiros tentarão repetir o “milagre” de 2016, quando chegou à semifinal. Com tudo isso dito, é por isso que é interessante ir e descobrir as últimas notícias sobre o assunto Possíveis seleções para o País de Gales Suíça.

PRONÓSTICO E CITAÇÕES

Enquanto isso, vamos dar uma olhada na previsão sobre Gales Suiça Com base em cotas fornecidas pela Agência Snai. A Suíça é favorita, oficialmente ausente: o sinal 2 é na verdade cotado a 2,20 e preferido no papel; na verdade, depois disso, ele sobe para 2,95 em caso de empate (X) e até 3,70 vezes a aposta para agarrar Mark 1 caso o País de Gales vencer.

Combinações possíveis País de Gales Suíça

Poucas dúvidas sobre Possíveis seleções para o País de Gales Suíça Quanto à página do treinador galês, que deverá contar com o habitual formato 3-4-3 para o primeiro jogo do Campeonato Europeu de 2020. A tripla defesa deverá ser composta pela equipa dos Dragões Britânicos de Mepham, Rodon e Lawrence para proteger Ward, o Goleiro do Leicester que será o atual campeão entre os dois capitães do País de Gales. No meio-campo, o foco estará nos jogadores de fora, Roberts na direita e Williams na esquerda, que devem ser capazes de fazer um bom desempenho com a posse de bola para apoiar o ataque e garantir uma boa cobertura do trio defensivo, enquanto no meio-campo servirá como médios Ampadu e Morrell. No ataque, é claro, o principal jogador do País de Gales será o astro Bale, que terá liberdade para contornar toda a frente ofensiva a partir do flanco esquerdo, com James na linha da direita e o primeiro atacante Wilson a completar a tripla lança.

Movimento de Petkovic

Na frente suíça, o Possíveis seleções para o País de Gales Suíça Eles veem o treinador Petkovic (que é bem lembrado na Itália) pronto para confirmar a formação em 4-3-2-1 que já fez muito bem nos últimos anos. Quádruplo defesa com Akanji e dupla de Mbabo, lateral-direito Elvidi e Char cabendo na linha esquerda, e a principal dúvida do goleiro diz respeito à camisa do goleiro, pois o veterano Sommer é ameaçado por Omlin. A Suíça pode então contar com um bom meio-campo, com Atalantino Friuller ladeado na sala de controle por dois meio-campistas que deveriam ser Xhaka e Benito. No ataque, a escolha de um ponta-de-lança-centro-referência deve recair sobre Embolo, que com a sua velocidade pode colocar a defesa galesa em dificuldades. Em vez disso, Shaqiri e Vargas devem trabalhar no trocater do ataque suíço, em apoio ao atacante número um.

Mesa

País de Gales (3-4-3): Entrada. Mepham, Rodon, Lawrence; Roberts, Ampadu; Morrell, Williams; James, Wilson, Bill. todo o mundo. página.

Suíça (3-4-2-1): Verão. Elvedi, Akanji; Mbabu, Shar; Zaca, Friuler, Benito; Shaqiri, Vargas; pistão. todo o mundo.

