Lexus NX: cheio de novidades

Só o nome é o mesmo – o novo Lexus NX Chegou. Apresentado em um evento online, atraiu a atenção por diversos motivos. O principal deles é que o novo Lexus NX compartilha apenas 5% das peças com a versão anterior, tornando-o quase novo. Este automóvel tem a difícil tarefa de confirmar e superar os números da geração anterior, que desde 2014 conseguiu vender 170.000 unidades na Europa, principalmente a clientes vindos de outras marcas. Números relevantes para um carro com preço de lista a partir de 54.000 euros na Itália. O novo Lexus NX chegaráÚltimo trimestre de 2021 Este será o primeiro passo de uma profunda transformação da marca Lexus, que afetará o desenvolvimento, design e até mesmo os testes do modelo. Conforme explicado pelo novo engenheiro-chefe Takeaki Kato Lexus NX Ele foi desenvolvido aplicando modelagem digital e ciência da computação extensivamente para uma engenharia mais inteligente que pode oferecer maior qualidade. Os testes também envolveram motoristas profissionais para melhorar a dinâmica do veículo, mas tudo foi combinado com as habilidades dos artesãos de Takumi, especialistas no que foi definido como “automação feita à mão”.

Uma nova tendência no design Lexus – o novo Lexus NX Lança um novo ciclo no design Lexus, que destaca a tendência para a tecnologia de ponta, mas com mais elegância. Esses padrões agora estão sendo descartados de uma forma mais complexa, dinâmica e madura. Em comparação com a geração anterior, o comprimento e a largura aumentaram 2 cm, a altura aumentou 3 cm enquanto a altura aumentou apenas 5 mm. A grelha em forma de ampulheta clássica da Lexus está agora mais vertical (o que melhora a refrigeração) e está ainda mais integrada no automóvel, acentuando o longo capô. Os trilhos dianteiro e traseiro são alargados graças à adoção da plataforma GA-K, o capô longo e elegante, as saliências e os arcos das rodas alargados (que têm rodas de até 20 polegadas de diâmetro) para transmitir potência e agilidade ao mesmo tempo Tempo. A parte traseira um tanto impressionante apresenta os novos faróis “L” e o perfil de iluminação de largura total da assinatura da Lexus; O logotipo da marca foi substituído pelo nome do modelo.

Mais controle para o motorista – o novo Lexus NX Ela lança o conceito de posição de montaria de Tazuna, literalmente “um cavaleiro segurando seu cavalo”. Isso é obtido organizando controles e exibições de informações para auxiliar o foco em uma interface que minimiza os movimentos dos olhos, cabeça e mãos. Um exemplo de tal interesse são os botões de controle de toque no volante, que o motorista pode personalizar. Quando o comando é usado, sua forma aparece no display head-up para que o olhar do motorista não seja desviado da estrada. As superfícies de informação, como os visores multimídia e de informações, o painel, outros indicadores e (quando disponível) o head-up display são agrupados na mesma área para que seu conteúdo possa ser lido com o mínimo de movimento dos olhos e da cabeça. Os artesãos de Takumi intervêm para dominar as posições mútuas do volante e da alavanca de câmbio. Em seguida, muito trabalho foi feito para determinar qual parte do volante daria a melhor aderência e apertar a alavanca de câmbio tanto quanto possível, mantendo uma pegada firme e confortável.

O luxo percebido do novo Lexus NX – Passageiros do novo carro Lexus NX Eles devem se sentir como se estivessem em um salão luxuoso, e não em um carro. O material é de alto ‘apelo sensual’ e de alta qualidade. O conceito Omotenashi Hospitality dá as boas-vindas aos passageiros com um efeito visual de boas-vindas, a iluminação ambiente é ajustável para uma escolha de 64 cores e as portas abrem por dentro com um botão: é o primeiro sistema de abertura eletrônico “e-latch” da Lexus. O controle remoto através do aplicativo Lexus Link também permite adaptar o compartimento do passageiro e trancar / destrancar as portas. A porta traseira elétrica é mais rápida e silenciosa e abre ou fecha em cerca de 4 segundos.

Vida, mas responsável pelo meio ambiente – O Lexus NX Ele só será oferecido na Itália com motores híbridos. Liberação NX 450h + É o primeiro Ibrido de plug-in O fabricante é baseado em um motor térmico de 4 cilindros e 2,5 cilindros com motores elétricos. Os desempenhos são bastante interessantes, visto que foi anunciado um total de 306 cv, até 63 km de autonomia em modo EV, velocidade 0-100 km / h em pouco mais de 6 segundos e emissões de CO2 inferiores a 40 g / km. A tração integral é obtida com motor elétrico no eixo traseiro, e a bateria é de 17 kWh, para alta autonomia e menor consumo e emissões, respectivamente, igual a 40 g / km CO2 e 3 l / 100 km calculados usando o WLTP ciclo. O fabricante afirma que o novo trem de força PHEV no NX é pelo menos 20% mais eficiente do que seus concorrentes em operação puramente térmica com uma bateria vazia. Isso ocorre porque os clientes desta classe fazem viagens longas e, devido a esse aspecto, o tanque de combustível do novo Lexus NX 450h + é de 55 litros. Apesar da bateria e do tanque maiores, o espaço do porta-malas não é afetado.

o novo Lexus NX Também está disponível em uma segunda versão híbrida: 350h, novamente com base em um motor térmico de quatro cilindros e 2,5 cilindros, mas com Baterias não recarregáveis. É sobre o híbrido A quarta geração do Lexus que, segundo o fabricante, aumenta a potência em 22% e reduz as emissões em 10%. A potência máxima é de 242 cv, e a aceleração de 0 a 100 km / h leva 7,7 segundos, proporcionando uma redução esperada nas emissões de CO2 de aproximadamente 10%. O NX 350h estará disponível com tração dianteira e todas as rodas.

plataforma de desempenho – mesmo novo Lexus NX Você vai gostar do Lexus Driving Signature, que visa combinar o conforto de direção com direção, resposta do acelerador e freios que interpretam fielmente as intenções do motorista. O novo NX nasce na plataforma GA-K da Lexus, que promete boas desempenho dinâmico. Esta estrutura inclui o primeiro uso mundial de aço de 1180 MPa (Megapascal, força do material) para fortalecer lintéis e aço de 1470 MPa para fortalecer o telhado. Os guarda-lamas dianteiros e o capot são de alumínio, este último com uma fechadura dupla com reforço entre as duas fechaduras: desta forma o capô torna-se estrutural e contribui para a rigidez da carroçaria. A plataforma GA-K permitiu abaixar o centro de gravidade em 20 mm, aumentar a largura da esteira e melhorar o equilíbrio de peso entre a dianteira e a traseira. O sistema de suspensão de estilo MacPherson recém-projetado na frente e braços duplos incomuns na parte traseira.

Mais conectado e multimídia do que nunca – Sistema multimídia de المتعددة Lexus NX Novidade e promete resposta mais rápida, mais recursos e conectividade perfeita. A interface de usuário mais importante combina telas sensíveis ao toque e botões para facilitar a operação. O sistema Lexus Link Connect padrão apresenta uma tela de toque anti-reflexo de 9,8 polegadas e botões “físicos” para funções usadas com freqüência. O maior poder de computação permite uma resposta significativamente mais rápida e suave. O sistema Lexus Link Pro tem uma nova tela grande de 14 polegadas que exibe gráficos nítidos em todas as condições, graças a uma CPU 3,6 vezes mais poderosa que a atual. O navegador acessa a nuvem para viagens em tempo real e informações de trânsito por meio do módulo de comunicação integrado, que não consome dados do smartphone do motorista. O SIM integrado inclui os primeiros 4 anos de conectividade e o novo assistente de voz, que pode ser ativado com a frase “Ei Lexus”, responde a comandos de voz naturais. Existem 4 portas USB, para que todos possam recarregar confortavelmente. Onde esperado, há também um carregador sem fio que agora é 50% mais rápido; A integração com o Apple CarPlay é sem fio enquanto o Android Auto é conectado por cabo.

Ainda mais seguro – o novo Lexus NX É o primeiro modelo doméstico japonês a adotar a terceira geração da embalagem Lexus Safety System +É padrão em todas as versões do NX em todos os mercados europeus. As melhorias incluem a evolução de um sistema de pré-colisão que detecta melhor motocicletas, árvores, paredes e postes de luz. A resposta de detecção é mais rápida e a prevenção de colisões é aumentada graças ao Emergency Steering Assist. Este empreendimento promete reconhecer e ajudar a evitar cenários de acidentes em 36%. O controle de cruzeiro adaptável reconhece o tráfego na frente de um novo veículo mais rapidamente Lexus NX Combinado com atualizações de assistência de manutenção de faixa, ele promete um caminho mais suave nas curvas. A colaboração do ACC com o Road Sign Assist foi aprimorada para detectar mais sinais, incluindo avisos e sinais de parada. Quando os limites de velocidade são reconhecidos, o sistema recomenda ajustar o controle de cruzeiro de acordo.

Os recursos de segurança podem ser estendidos com um pacote opcional disponível para Lexus NX maior do que o intervalo. Em seguida, é adicionada assistência para mudança de faixa: o sistema “entende” se o motorista quer ultrapassar ou, inversamente, se deseja mudar de faixa atrás de um veículo mais lento e então acelera ou desacelera automaticamente em relação à velocidade definida. O pacote também adiciona um sistema de alerta de tráfego que usa radar para detectar veículos se aproximando de um cruzamento ou saindo de um estacionamento. O Safe Exit Assist fornece interação entre o sistema de e-latch e o sistema de monitoramento de ponto cego. Se detectar um veículo ou pessoa se aproximando, ativará notificações visuais e sonoras e evitará que a porta seja aberta. A Lexus acredita que 95% dos acidentes causados ​​pela abertura de portas podem ser evitados dessa forma, o que é um bom andamento.