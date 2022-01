Bolsas de luxo de condução europeias. Wall Street retoma com o trimestre

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Eles estão pervertendo listas de preços europeias Graças às compras no setor de luxo, após um início intenso, a Piazza Afari é uma exceção FTSE MIB que foi deixado para trás, sobrecarregado com a queda Telecom Itália Banqueiros fracos. Nas últimas sessões Prevaleceu uma liquidação de ações, seguindo a hipótese de um aperto monetário mais rápido do que o esperado pelo Federal Reserve para combater a inflação nos Estados Unidos. Continuar O salto nos rendimentos dos títulos, com o Bund de 10 anos de volta positivo (+0,01%) pela primeira vez desde 2019 e o Tesouro agora de volta aos níveis pré-Covid e com as vendas continuando a pesar nas ações de tecnologia em particular. O rendimento italiano de 10 anos também está subindo, e também está subindo BTp/Bund Spread.

Os comerciantes agora acreditam que o Fed Aumentará as taxas de juros pelo menos quatro vezes em 2022. Tudo isso enquanto a preocupação continua alta com a disseminação do Covid-19 e seus efeitos na economia, com a Alemanha registrando mais de 100 mil novos casos em 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia, com 239 mortes.

Abriu em alta em Wall Street, Bank of America e Morgan superaram as expectativas

Abertura em Wall Street, após as fortes quedas de ontem, graças às previsões trimestrais que superaram as expectativas no pré-mercado. Ontem, os rendimentos mais altos do Tesouro pesaram sobre os índices, com o rendimento de dois anos superando 1% pela primeira vez desde fevereiro de 2020 e o rendimento de 10 anos em 1,87%, o maior desde janeiro de 2020. Isso se deve à crença de que o Fed aumentará as taxas de juros pelo menos quatro vezes em 2022 para combater a inflação em seu nível mais alto em 40 anos; Muitos analistas veem a possibilidade de o Fed decidir aumentar as taxas em 50 pontos base já em março, e também começam a se preocupar com o possível início antecipado do corte do balanço, com uma grande retirada de dinheiro que pode ter um impacto negativo. impacto nos preços dos ativos. Ao rol de preocupações, devemos acrescentar o preço do petróleo, que atingiu seu nível mais alto desde 2014. Após os primeiros minutos de negociação, o Dow Jones subiu 80,76 pontos (+0,23%), e o S&P 500 ganhou 21, 16 pontos (+0,46%). ), o Nasdaq subiu 82,63 pontos (+0,57%). O petróleo bruto NYMEX West Texas Intermediate subiu 0,88%, para US$ 86,18 por barril.

Tendência do mercado de ações FTSE Mib carregando…

O luxo está em evidência, mas a Moncler não chega em Milão

O melhor mercado de ações é Paris, seguido de Madri, Frankfurt e Londres, impulsionados por lacunas após as contas do grupo Richemont e Prada, que também empurram Kering, Lvmh e Zalando para o topo. Por outro lado, a Piazza Afari luta para mudar seu ritmo, já que o Ftse Mib está atrasado, mesmo que Moncler Isto seguiu-se imediatamente a seguir ao resto do setor europeu. Enquanto isso, no outono de Milão Telecom Itália, que vendeu mais de 10% em três sessões e está indo para uma baixa de dois meses após rumores sobre o plano de spin-off da rede e a oferta aparentemente distante da Kkr. Compre também em Saipem e Tenaris impulsionado pelo preço do petróleo bruto. aumentando Leonardo – Finmeccanica Que, segundo o Il Sole 24 Ore, pode receber novos pedidos da Airbus graças aos pedidos do Ita, o novo Alitalia. pesado prismiano Embora pareça que o antitruste alemão realizou inspeções em alguns dos sites do grupo como parte das inspeções de um possível cartel relacionado aos preços dos metais.