Roberto Napolitano Editorial L’ALTRAVOCE dell’ITALIA COLLE FEVER faz dançar o título italiano

O grande alvoroço político em torno de Mario Draghi, o único ativo que temos que deixar de nos preocupar e/ou especular nos mercados internacionais, é a queima do capital de credibilidade que foi recuperado em onze meses do GNU. Para o ano espanhol de dez anos, você paga um retorno de 0,7%, para o ano italiano estamos em 1,41%. O spread está em 142,5 e muito pode ser feito, exceto cair. Os interesses dos partidos giram em torno dos anseios do governo por reemergência e administradores eleitorais. Tudo isso no ano da reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento e nas doze semanas em que o governo italiano terá que cumprir 21 metas para não perder dinheiro europeu realizando outras reformas estruturais e finalmente provar que sabe se abrir. canteiros de obras.

Operamos em um ambiente de preços geralmente mais altos nos EUA e na Europa a uma taxa diferente de aceleração. O Bund alemão está de volta a zero e fora do rendimento negativo. Antes te davam dinheiro para comprá-lo, agora não porque a quantidade e a quantidade de compras aumentaram. Porque a poupança acontece onde se sente mais seguro e, inversamente, os títulos soberanos dos países periféricos (Itália, Espanha, Grécia, Portugal) têm menos procura e dançam mais do que o esperado. O contexto objetivo desses dias complexos da longa temporada para o novo campeonato mundial em 1929 é precisamente este.

É também evidente que com o recrudescimento da inflação europeia que já não é pelo menos para a Reserva Federal (a Reserva Federal) um fenómeno temporário na América e com os programas de compra pandémica do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve Reserve ao longo do tempo. No entanto, em ambos os lados do Atlântico existem caminhos diferentes para voltar à normalidade. Com um mundo que ainda não saiu da grande crise e que também assiste ao primeiro abrandamento grave da China a avançar a um ritmo com que nós, europeus, só podemos sonhar.

Para poder pagar um dever adicional ao que a sensibilidade da situação e a incerteza global já definem em si, nossos partidos transformados em comissões eleitorais com seu círculo eleitoral regional conseguiram colocar o peso das mudanças climáticas no título político italiano.

É uma pequena obra-prima medida pelo diferencial de retornos dentro dos títulos das nações periféricas que determina os maiores riscos italianos. Apenas um exemplo: para os 10 anos espanhóis você paga 0,7%, para o ano italiano estamos em 1,41%. Mais que o dobro, claro? Em poucas semanas queimamos o capital de credibilidade que o Governo de Unidade Nacional liderado por Draghi restaurou em onze meses.

Por que tudo isso está acontecendo? Por uma série de razões estruturais, é claro, que vem de longe como a maior dívida de todas, a síntese forçada dos vícios da classe política que veio depois da Segunda República: ela alongou e multiplicou sua clientela, mas teve o menor interesse em próprio crescimento e isso desapareceu em vez disso.

Porque, claro, como alguém aponta, teremos que fazer outra alteração no orçamento. No entanto, o verdadeiro motivo, que hoje pesa sobre nós, é que estamos fazendo um grande alarido político sobre Mario Draghi, ou seja, sobre o único ativo que temos para deixar de nos preocupar e/ou especular nos mercados internacionais. Como se disséssemos: Como está chovendo e já estamos com um pouco de frio, fechamos nosso único guarda-chuva porque o quadro internacional em que trabalhamos, não sabemos ou fingimos esquecer.

Tanto que as comissões eleitorais que substituíram os partidos e têm nas mãos o futuro da Itália pouco se importam com o novo inquilino morro acima – os currículos, as habilidades, o senso de bem comum, o momento em que vivemos – como se um era tão bom quanto o outro, a atenção agora gira em torno do apetite do governo para recuperar alguma aparência de perfil e administradores eleitorais. A essência é que nos mercados para uma série de fenômenos internacionais que tudo enfrenta, o spread é de 142,5 e pode fazer muito menos cair, e sem perceber que estamos jogando com ele o único ativo real que temos nele neste nefasto caminho.

Não se trata apenas de mercados, porque o ano que acaba de começar é o ano da reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Eu pergunto, talvez o enredo que Draghi e Macron teceram anteriormente possa ser de valor para o futuro de nossa juventude? Eu me pergunto, talvez a reputação que restaurou a Itália e o respeito que o novo chanceler alemão tinha por Draghi seja algo importante neste jogo que é crucial para o futuro de nossa economia? Você ouve falar disso uma vez por dia por alguns minutos nas intermináveis ​​conversas televisionadas sobre a nova raça de Colle? Você já ouviu a voz de alguns dos líderes do partido que disseram de forma clara e transparente: “É certo que aquele que liderou o governo de unidade nacional deve liderar a república por sete anos, demonstrando em casa e para o mundo que não estávamos brincando e que você quer uma mudança real”? Que a nova credibilidade italiana que ele restaurou depende de intenções sérias e duradouras? Pelo amor de Deus, no ano da reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, bem como a foto-narração política inadequada Quirinale que enviamos de manhã à noite, assistimos à apresentação impecável de Lega e Cinque stelle que se opuseram à nomeação para o ‘ ‘Gabinete Parlamentar do Orçamento (UPB) para Massimo. Pordenone, membro italiano do Conselho Financeiro Europeu (Efb), é o autor da mais corajosa proposta de reforma do Pacto Europeu de Estabilidade com um documento inovador em que começou a trabalhar muito antes do crise pandêmica.

Como Pordenion não gosta de Castelli, o vice-ministro da Economia para Assuntos Cinco Estrelas, e Bagnai (Lega), ambos os partidos disseram não ao nosso melhor e nomearam três amigos quase desconhecidos. Nós nem percebemos quanto dano essas pequenas deixas podem causar que a política dos partidos jurisdicionais não se importa e só quer nomear seus amigos. Chegamos ao ponto em que os líderes do Pd (Letta), Cinque stelle (Conte) e Leu (Speranza) se reúnem para acordar uma linha sobre a escolha do novo Presidente da República e o melhor que podem fazer é um tweet assinado e lançado separadamente de cada um que se parece com isso Até certo ponto: “Vamos trabalhar juntos para dar ao país um chefe ou chefe confiável para conhecer a si mesmo.”

Nada a ver com a estratégia a seguir, nada a ver com o nome para se referir, nem mesmo para selecionar um perfil. Pela simples razão de que Lita quer Draghi e Conte no. Opções tão gerais como o veto contra boas escolhas como as manobras de ocupação em curso e a divisão do Palácio de Chigi e seus arredores prejudicam extraordinariamente a situação do país no ano da reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento e nas doze semanas de que o governo italiano terá que atingir 21 metas para não perder dinheiro europeu durante outros reparos estruturais e, finalmente, provar que sabe como abrir canteiros de obras.

Dizem-nos que hoje os nossos partidos e pequenos partidos carecem do princípio da realidade. Na psiquiatria é o critério primário para o diagnóstico de doenças mentais. Aqui, mais simplesmente para diagnosticar a febre alta da política dos clubes regionais italianos e convidar aqueles que ainda têm uma pitada de sal na cabeça a intervir pelo menos agressivamente para baixar a temperatura. Com uma mente clara, você pode ver as coisas melhor por dentro e por fora.

