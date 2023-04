PNRR não está em risco

“Estou otimista com o PNRR e a União Europeia agradece a boa vontade do governo italiano” Com estas palavras em Cernobbio, o comissário para a Economia Paolo Gentiloni certamente contribuiu para acalmar o clima, que estava ficando quente, nestes dias na Itália, em atrasos e alegadas deficiências relacionadas com a implementação dos projetos do PNRR e a utilização relativa ou responsável de outros fundos europeus.

A questão é certamente muito delicada, e prende-se não só com a capacidade do nosso país para gastar os enormes recursos (191 mil milhões de euros) que a Europa vai confiar a vários segmentos (191 mil milhões de euros), mas também com a necessidade de os gastar dentro de prazos bastante prazos estreitos, especialmente. Para um país como o nosso, bloqueado há décadas por conhecidas deficiências administrativas e legislativas e pesada burocracia.

Por isso, o primeiro-ministro Giorgia Meloni, desde o início da formação do governo, não teve dúvidas em atribuir o que já parece ser talvez uma das tarefas mais delicadas a serem feitas a Rafael Vito, justamente por ser conhecido por suas artes diplomáticas e seu grande conhecimento dos mecanismos de Bruxelas.

Seu trabalho diplomático nas últimas semanas (além dos comentários indelicados e pouco generosos de alguns críticos até o amargo fim) foi muito útil para manter aquele diálogo construtivo e aquelas aberturas que Gentiloni articula tão vividamente em Cernobbio.

«Há certamente uma margem – explicou Ambrosetti à margem do fórum em Cernobbio – já concordamos em rever os planos para três países, Luxemburgo, Alemanha e Finlândia. Naturalmente, esses planos foram em relação à economia desses países que são menos importantes do que Itália, Espanha, Romênia e Portugal, países em que o plano é muito importante. E quando chegam propostas de emenda do lado italiano, a Comissão está pronta para examiná-las com a maior cooperação e flexibilidade ».

Em suma, o debate ainda está bastante aberto e o alerta nestas horas parece menos exagerado, até porque o que quase ninguém sabe (porque a imprensa está completamente omissa sobre este assunto) é que o nosso país é de facto, com exceção de Espanha , o que parece tão menos atrasado, relativamente, por exemplo, à Alemanha, França ou Portugal. De fato, nosso país já recebeu duas parcelas de pagamentos, enquanto alguns países ainda não receberam a primeira.

Isso certamente não deve ser muito reconfortante, considerando que somos de longe os maiores beneficiários de um plano considerado desde o início uma ocasião histórica, mas apenas para devolver um mínimo de verdade à narrativa comum, que nosso país quer como sempre a Cinderela europeia .

Também é necessário enfatizar esses dados para entender melhor como as dificuldades que nosso país enfrenta são comuns a outros países, e isso se deve, como disse o ministro Vito meses atrás, às condições geopolíticas e econômicas objetivamente diferentes que existem hoje, em comparação com as dificuldades que nosso país enfrenta. Dois anos atrás, quando o plano foi aprovado.

Certamente nosso país deve lidar com os erros cometidos pelos dois governos anteriores que antecederam o poder executivo de Meloni (o plano traçado às pressas pelo governo Conte, o plano de pessoal de Pascal foi totalmente ajustado pela ministra Brunetta durante o governo Draghi).

A nosso ver, ninguém deveria se colocar como professor e provocar brigas inúteis, como as iniciadas imediatamente pela esquerda, liderada por Schlein, que exigia a presença imediata do ministro no Parlamento para explicar a situação (como se isso ) poderia ser útil, mas a oposição, após meses de total ocultação, deveria se mostrar, mesmo com métodos pouco ortodoxos).

Por outro lado, o Estado deve se unir em todos os seus componentes, para garantir que um resultado comum seja alcançado, o que deve preocupar todos os partidos políticos, não apenas o governo de Meloni. O ministro Veto está tentando encontrar soluções para contornar dificuldades objetivas, criadas por erros que certamente não podem ser atribuídos exclusivamente a ele e ao atual poder executivo, após apenas 5 meses de posse.

O ministro Meloni está a tentar contornar as dificuldades objectivas, tentando por exemplo expandir o dinheiro do PNRR para o dinheiro da coesão, de forma a ter mais três anos para o gastar, e ao mesmo tempo juntar dinheiro ao mesmo. Repower Eu como um capítulo adicional, em conexão entre os diferentes planos europeus que poderia servir como um compromisso justo.

Todas essas coisas certamente prenunciam que no final, como sempre, será encontrada uma solução que satisfaça tanto a Europa (que está jogando um jogo delicado com a Itália, mesmo no que diz respeito aos chamados países frugais) quanto nosso país. Porque perder dinheiro não será uma derrota para o governo ou para o ministro Veto, mas para todo o país, e isso deveria estar claro para todos.