A Apple entrou em colapso em Wall Street por causa da China: porque perdeu 200 bilhões em dois dias

O império Apple está abalado após dois dias negros na bolsa. As ações da empresa de Cupertino perderam hoje mais de 3% em Wall Street, depois de já terem perdido cerca de 4% na quarta-feira. Resultado: Segundo estimativas de analistas, o grupo liderado por Tim Cook queimou 200 bilhões de capital em dois dias. O motivo da queda do mercado de ações foram os rumores que se espalharam ontem da China sobre a próxima “proibição do iPhone”. Certamente não para todos os cidadãos dragões, pelo menos por enquanto. Mas para um número notável (e qualificações) destes. O golpe fatal não veio das autoridades chinesas, mas por enquanto de rumores na imprensa empresarial ocidental. O primeiro foi Jornal de Wall Street Ontem escrevi que o governo de Pequim está se preparando para proibir os funcionários públicos de usar o iPhone como telefone comercial. Então hoje Bloomberg Levando as coisas adiante, ele escreveu que Prevenção O âmbito da lei de Pequim também será ampliado para incluir funcionários de empresas estatais. É um cenário de pesadelo para a Apple, considerando que o mercado chinês, incluindo Hong Kong e Taiwan, vale por si só 18% das suas receitas totais (pouco menos de 400 mil milhões de dólares anuais). Sem mencionar a China, você se lembra CNBCÉ também o país onde é montada a grande maioria dos produtos Apple. Se o ataque de Pequim for apenas o primeiro sinal de uma nova ofensiva comercial antiamericana, será uma verdadeira dor para o Grupo Cook. No entanto, a tensão em torno das suas ações surge num momento em que o governo chinês não anunciou oficialmente quaisquer medidas contra a Apple, o que até agora só foi revelado através de fugas de imprensa.

