Calabria se tornou um filme outdoor feito para 50 diretores de todo o mundo

Amantia (CS) Retorno ao Dia de Amantia Kino GuarimbaO programa internacional de formação em cinema, que chega este ano à sua oitava edição e é implementado em cooperação com Comissão Europeia – Representação em Itália.

De 10 a 21 de setembro, 50 artistasentre atores, diretores, técnicos e profissionais do mundo do cinema de 23 países diferentesReúnem-se na Calábria para participar num workshop cinematográfico com o objetivo de produzir curtas-metragens em colaboração com a comunidade de Amantia, uma pequena aldeia sem cinema na costa do Tirreno de Cosenza.

Os países representados são: Bélgica, Canadá, China, Finlândia, França, Alemanha, Japão, Inglaterra, Irlanda, Israel, Itália, Lituânia, Luxemburgo, México, Holanda, Portugal, Roménia, Escócia, Espanha, Suécia, Estados Unidos, Ucrânia, Hungria. .

Pelo segundo ano consecutivo, uma inscrição será garantida Bolsa de estudos para Cinco participantes ucranianosObrigado pelo apoio Comissão Europeia – Representação em Itália.

Dentro de 12 dias, o projeto criará Comunidade Multiculturalcomposto por participantes, equipa e pessoas residentes em Amantia, para explorar a cultura local e valorizar as suas tradições e beleza.

Na primeira parte do programa, os artistas serão recebidos em Amantia e terão oportunidades para o fazer Nós nos conhecemos E Aparecer Com atividades e exercícios, para participar em oficinas de formação e para explorar a cultura de Amantia e Calábria. Almoços e jantares com produtos típicos e visitas guiadas serão oferecidos no centro histórico de Amantia Fortalecer – Fortalece o Vinculando o projeto à região.

A parte de treinamento inclui uma série de Aulas magistrais Na produção, câmera, luz, som, edição e distribuição por professores residenciais e profissionais da Espanha, Venezuela e Calábria.

lá A comunidade de Amarena está diretamente envolvida no projeto: No dia 12 de setembro, no Lido Azzurro de Amantea, A Fundição popular Aberto a todos aqueles que desejam participar e atuar nos curtas-metragens a serem produzidos.

Na segunda parte, os participantes darão forma às suas ideias através da escrita, produção, fotografia e edição dos seus trabalhos, que serão apresentados na noite final, num momento de participação aberto a toda a comunidade.

“O KinoGuarimba prolonga a nossa programação de verão até 21 de setembro, trazendo o turismo e a economia para um período que muitos consideram morto. Mas não só: durante 12 dias, esses artistas trabalharão na produção de filmes em colaboração com os moradores locais – afirma Giulio Vita, diretor artístico da iniciativa. “É uma ferramenta poderosa para consolidar terras e criar capital social.”