Os motivos do sucesso dos carros Byd, que já venderam mais que Vw, são temidos pela Tesla e comprados pelo professor Buffet

Fabricante chinês de veículos elétricos, Com uma mãoAlcançou resultados notáveis ​​no mercado local, apesar da forte concorrência em termos de preços. Apoiada pelo investidor Warren Buffett, a empresa apresentou um crescimento significativo nas vendas, com 1,8 milhões de veículos com emissão zero vendidos nos primeiros oito meses do ano, o que representa um aumento de 83% em relação ao ano anterior. A vitória foi estimulada pela crescente adoção de veículos elétricos na China, permitindo à BYD ultrapassar a Volkswagen como a maior marca de automóveis do país em volume de vendas. Além disso, a BYD registou um crescimento notável das receitas, com um aumento de 73% no primeiro semestre de 2023 e um aumento na margem bruta de 13,5% para 18,5% no ano passado, apesar da intensa concorrência de preços.

De acordo com informações da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, esta percentagem deverá aumentar até 1,5%. Então, vamos nos aprofundar;

Por que os carros BYD fazem tanto sucesso?

Enquanto isso, novos veículos BYD chegam

Fundada em 1995, a BYD inicialmente concentrou o seu negócio na produção de baterias, posteriormente expandindo o seu escopo para entrar no setor automotivo em 2003 com… Desenvolvimento de carros elétricos e híbridos. Esta estratégia permitiu-lhe emergir como um player relevante no mercado automóvel orientado para a mobilidade sustentável. Em 2008, a Berkshire Hathaway, holding financeira liderada pelo investidor bilionário norte-americano Warren Buffett, adquiriu uma participação de 225 milhões de ações na Byd, cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong, fortalecendo a sua posição como principal acionista.

atualmente, Valor de mercado A participação da Berkshire Hathaway na BYD vale cerca de US$ 3,2 bilhões. Esta manobra reflecte a estratégia de Buffett de adaptar a sua carteira de investimentos de acordo com as oportunidades de mercado e considerações financeiras.

Embora Warren Buffett possa encontrar motivos para se alegrar com os resultados positivos da BYD, outro bilionário, o CEO da Tesla, Elon Musk, Ele começa a considerar Byd um oponente formidável. No passado, as duas empresas não se levavam a sério. Em 2011, Elon Musk, em entrevista à Bloomberg, riu quando questionado se a BYD poderia se tornar concorrente da Tesla, comentou sarcasticamente sobre os carros BYD e afirmou que a fabricante chinesa não poderia competir com a marca Palo Alto.

Ambas as empresas alcançaram posições de liderança no setor de veículos elétricos. Em 2022, a gigante chinesa de baterias BYD ultrapassou a Tesla nas vendas totais de veículos elétricos na China, demonstrando a crescente influência da BYD na indústria. À medida que a Tesla continua a dominar o mercado de veículos eléctricos a bateria, a BYD está a trabalhar para preencher a lacuna entre as duas empresas. No segundo trimestre de 2022, a Tesla anunciou entregas recordes de 466.140 veículos, superando as expectativas do mercado. Estas entregas foram associadas ao Modelo 3 e ao Modelo Y, mas também registaram um aumento significativo para o Modelo S e Modelo

A produção da Tesla atingiu 479,7 mil veículos, superando novamente as entregas. A China continua a ser um ponto forte da Tesla, com mais de 84 mil automóveis vendidos no país em agosto, incluindo os destinados à exportação, o que representa um aumento de 30,9% face ao mês anterior.

Por outro lado, A BYD alcançou resultados notáveis, com 274.386 carros vendidos na China em agosto, a maioria deles totalmente elétricos. As vendas internacionais da BYD tiveram um aumento notável, atingindo 25.023 unidades em agosto. No geral, a BYD vendeu mais de 1,79 milhão de veículos elétricos a bateria em 2022, representando um aumento de 83% em relação ao ano anterior.

Com uma mão A empresa planeja introduzi-lo no mercado europeu com o lançamento dos novos SUVs Seal e Seal U, que serão Comercializado na Itália até o final do ano. Esta mudança irá expandir significativamente a sua presença no setor dos veículos elétricos na Europa. Atualmente, a BYD já oferece cinco modelos totalmente elétricos no mercado italiano, incluindo o Han, Tang, Atto 3 e Golfinhoalém do novo selo e selo dos EUA.

Selo, elegante Sedã esportivoPossui design dinâmico e incorpora tecnologias avançadas como o sistema CTB e iTac. Está disponível em duas variantes: a Design Edition com tração traseira com potência de 230 kW e a Excellence Edition com tração integral com potência de 390 kW. Ambos estão equipados com baterias Blade de 82,5 kWh que permitem uma autonomia de 520/570 km.

A BYD amplia a sua presença europeia com o SUV Seal U, oferecendo duas versões: Comfort, com bateria Blade de 71,8 kWh que garante uma autonomia de até 420 km, e Design, com bateria Blade de 87 kWh que permite uma autonomia de 500 km.

Antes do lançamento do SUV Sele você Na Itália, estarão disponíveis duas versões do sedã Seal: o monomotor com 313 cv, e o Excellence equipado com bimotor com 530 cv. Ambas as versões oferecem a comodidade do carregamento rápido, com capacidade de ir de 30% a 80% em apenas 26 minutos.

Com tanta autonomia Varia de 520 a 570 km Com preços competitivos a partir de 47.000€ e 49.000€, as opções da BYD apresentam-se como uma opção interessante para os consumidores europeus interessados ​​numa mobilidade elétrica de alta qualidade.