Os dados da economia azul são um negócio sério

Roma, 8 de setembro. (askanews) – “De Ventotene, o berço de uma Europa unida, gostaria de destacar fortemente o que já estamos a fazer em matéria de políticas marinhas com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Em particular, hoje gostaria de reiterar o trabalho sobre harmonização de dados entre os diferentes observatórios nacionais, que se tornou ainda mais importante na altura em que estava prestes a ser publicado o Plano Marinho, em cuja formulação tive a oportunidade de participar como especialista, graças à confiança depositada em mim por Ministro Nelo Musumeci.

Por esta razão, através do Centro de Estudos das Câmaras de Comércio de Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere, reconhecido como boa prática pela União Europeia, bem como na avaliação económica através da definição de multiplicadores, continuamos a trabalhar para uma solução cada vez mais comum estratégia marítima na Itália e na Europa.” Assim Giovanni Acampora, presidente da Assonautica Italiana, da ilha de Ventotini, por ocasião do campo de treinamento organizado pela Anci.

“Aproveito esta oportunidade – acrescentou Acampora para enfatizar a importância dos dados e das análises estatísticas, que constituem a base de uma nova e forte estratégia marítima italiana de que as ilhas e toda a nação necessitam. Números, comparações e estudos sobre a economia da Itália O o mar é um assunto sério e deve ser implementado e desenvolvido por aqueles que são reconhecidos institucionalmente”. Acrescentou que os dados sobre o valor da economia marítima representam um activo valioso para as nossas estratégias nacionais, e o sistema da Câmara de Comércio, através do seu Centro de Estudos Tagliacarne em Unioncamere, tem um dos poucos organismos institucionais acreditados e listados como sujeitos do National Sistema Estatístico (SISTAN) especificamente para garantir a veracidade dos dados e dos números expressos pela Itália. Há mais de 15 anos que estudamos a economia marinha, para reconhecer a sua importância. Hoje, ao que parece, finalmente, acrescentou: “Graças ao governo, há um grande interesse neste importante sector económico. Isto significa que estamos no caminho certo”.