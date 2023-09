Diante das mudanças do lado da oferta e da demanda produtos siderúrgicoso Distribuição de aço na encruzilhada: preciso “desenvolvimento de competências, Gerencie a atividade de colocação de produtos seguindo apenas uma lógica em estreita harmonia com as prioridades de produção. Por outro lado, ele é chamado a desenvolverServiços com valor acrescentado bastante elevadoé dotada da atividade tradicional, a ponto de tornar esta última complementar ao negócio real da empresa, ou seja, uma componente não marginal do produto que permite modificar os pressupostos de viabilidade económica da empresa. ”para esta conclusão. Gianfranco Tosinido Siderweb Research Office, chega à conferência online dedicada especificamente ao tema centros de distribuição e serviços de aço, organizada pela Siderweb em cooperação com Grupo Blum.

“Nos últimos 10 anos, explicou Tosini, houve Enfraquecimento da posição contratual da distribuição em relação à produção». Portanto, no contexto atual, tornou-se crucial escolher quais serviços ativar para atender às expectativas dos produtores e manter um relacionamento benigno com os usuários finais. Para identificar a opção mais interessante para os operadores de distribuição individuais, segundo Tosini, É preciso focar nos custos e no valor dos diferentes tipos de serviços Isso pode ser fornecido, então considere limitações estruturais Ampliar a oferta de serviços.

Entre as restrições mencionadas por Al-Tusini, encontramos:falta de importância do serviço, A gestão de recursos humanos, que exige Maior investimento em formação Constantemente atualizando, desenvolvendo e motivando-os. ainda: A necessidade de capacidade de produção, Tendo em conta períodos de pico de procura em vez de dados médios, sendo necessário garantir a sincronização temporal entre a produção e a entrega do produto. lá A disponibilidade de uma equipe técnica para gerenciar o relacionamento com o cliente E resolver problemas de medição de produtividade e profissionalismo dos colaboradores que são afetados pelas solicitações específicas de cada cliente.