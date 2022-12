Entre as famílias mais ricas do mundo existe uma família italiana: é a rainha dos doces Ferrero – toda a lista

Patrimônio líquido de 12 dígitos na casa das centenas de bilhões. Famílias que podem se orgulhar de uma riqueza superior à da maioria dos países do mundo. na lista que ele fez bloombergpelo quarto ano consecutivo, confirmou que a família mais rica do mundo é WaltonOs herdeiros do fundador da cadeia de lojas Wal-Mart. Isso pode fazer você sorrir, mas a inflação também os atingiu: nos 13 meses em que ocuparam o primeiro lugar no ranking mundial, os Waltons perderam cerca de US$ 14 bilhões em patrimônio líquido. Ao todo, as 25 famílias mais ricas do mundo estão “mais pobres”, em relação a 2021, em 143 bilhões – mas geralmente possuem mais de US$ 1,5 trilhão em riqueza. Apesar de todas as dificuldades deste ano, a primeira família italiana a figurar na lista ficou em 13.º lugar, ganhando 11 lugares face ao ano anterior. é sobre família Ferreroa gigante da confeitaria fundada em Alba em 1946, tem um patrimônio líquido de 37 bilhões3 bilhões de dólares a mais em um ano.

Wal-Mart, Hermes, Mars: primeiras posições

Como dissemos, o primeiro lugar na ordem – por divisão – é a família Walton, com uma fortuna estimada em US$ 224 bilhões. Em seu portfólio, simplesmente não há WalmartPense bem, no ano passado um dos herdeiros comprou o time Denver Broncos NFL, outro organizou um grande evento musical e um tem um museu. E depois deles 160 bilhões há herdeiros Marte, uma empresa de barras e doces, mas também de produtos para animais de estimação, com sede na Virgínia. “Únicos” com cerca de 30 bilhões de inadimplentes são os irmãos Frederick, Charles, David e William Dela Indústrias de ônibusGenerosos doadores do Partido Republicano. A empresa, herdada do pai, atua na produção de energia e no refino de petróleo, e atua em muitos outros setores, da química à mineração e pecuária. A quarta família mais rica do mundo – a primeira de fora dos Estados Unidos – é uma família Al Saud, a dinastia governante da Arábia Saudita, que deve sua fortuna à extração e processamento de petróleo. próxima ela HermesHerdeiros do fundador histórico uma casa francês, incluindo os atuais CEOs e diretor artístico da casa de moda. Descendo ainda mais, o grupo está em décimo terceiro lugar Ferreroo único italiano da lista, a subir onze lugares desde o 24.º lugar em 2021.

lista completa

O arranjo exclui riquezas de primeira geração e aquelas controladas por um único herdeiro. Grupos cuja fonte de riqueza é muito “difusa ou opaca” para ser avaliada também são excluídos.