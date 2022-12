Aposentadoria no exterior sem impostos Quanto o subsídio aumenta a cada mês?

Quanto seu cheque de pensão no exterior sobe a cada mês? -proiezionidiborsa.it

Mesmo que pareça um passo extremo e doloroso, deixar a Itália para muitos aposentados é a única maneira de viver seus anos de aposentadoria em paz. E não é preciso exagerar, mesmo ficando na União Europeia, é possível. Basta escolher um país que tenha impostos melhores do que a Itália. Ou que prevê isenção de impostos para aposentados estrangeiros. Vamos ver quanto a pensão aumentará fazendo esta etapa.

Não são apenas os jovens que fogem da Itália. existe verdade êxodo Além disso de aposentados E estamos falando de mais de 470.000 pessoas quem saiu da italia Procurando um país onde a aposentadoria vale mais. Canadá ou Chipre ou Portugal são os destinos mais populares. Aqueles que, entre outras coisas, têm um acordo bilateral com a Itália e permitem que você receba uma pensão isenta de impostos. Mas com uma pensão isenta de impostos no exterior, quanto você ganha por mês?

Nem todos os aposentados têm os mesmos benefícios

Antes de continuar explicando as vantagens de ir para o exterior, é preciso ressaltar que nem todos os aposentados podem usufruir dessas regalias. Em muitos casos, os pensionistas da administração pública pagam impostos à Itália de qualquer maneira, mesmo que decidam mudar sua residência para o exterior. Os únicos países onde podem usufruir de uma pensão sujeita a tributação por um país estrangeiro são a Tunísia, a Costa do Marfim, a Austrália e o Senegal.

Portanto, os preferidos nesta seleção são os ex-trabalhadores do setor privado e os aposentados por conta própria. Isso ocorre porque eles têm uma escolha mais ampla de onde se mover Receber uma pensão isenta de impostos.

Aposentadoria no exterior sem impostos Quanto você ganha?

Em geral, os aposentados estrangeiros são tributados 30% menos que os aposentados italianos. Se acrescentarmos a isso que muitos países aumentam os benefícios recebendo todos Pensionista que transfere a totalidade da sua pensão do estrangeiro Por um certo número de anos, o ganho é incluído.

Na Itália você paga pelo menos 23% do IRPEFSe a pensão for muito baixa e o valor total anual não ultrapasse os 15 mil euros. Neste caso, a cada 1.000 euros por pensionista Ele vai ganhar 230 euros. Se ele pertence às faixas de renda mais altas, é claro que a renda mensal aumenta, chegando a 43%.

Itália faz pensionistas fugirem e perde dinheiro

Para a Itália, e talvez os governantes não percebam, Fuga de aposentados representa um grande perda Economicamente. E não só pelos impostos não pagos, mas também não consumir. É precisamente por isso que os Estados que os acolhem de braços abertos permitem-lhes receber uma pensão isenta de impostos durante um certo número de anos.

Os aposentados distribuem riqueza e, se tiverem mais dinheiro, certamente o gastarão na hora. Tornar a economia local mais gira.