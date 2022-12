Ferrero e Armani, mas também Crippa e Denegri: quem são os novos bilionários italianos, o ranking completo

ranking mundial de “paperoni” Forbes



Em comparação com os primeiros meses de 2022, a posição de ativos das pessoas mais ricas da Itália, em comparação com o ranking geral mundial de Forbesmudou drasticamente. Dos 2.668 bilionários, 51 são italianos no ranking, que é aproximadamente o mesmo valor do início do ano. No entanto, as mudanças reais podem ser vistas acima de tudo nos ativos dos “grandes players” nacionais, que em sua maioria diminuíram talvez devido ao impacto da inflação, da crise energética e de todas as consequências socioeconômicas associadas ao conflito na Ucrânia. O declínio da riqueza levou a uma verdadeira reversão nas atitudes. Começando do pódio global: Elon Musk, CEO da Tesla e recentemente o novo dono do TwitterE a Ele deu o primeiro lugar para Bernard ArnaultPresidente e CEO da LvmhCom ativos de US$ 180,5 bilhões. Musk ocupa o segundo lugar, com US$ 162,9 bilhões em riqueza pessoal. Em terceiro lugar, surpreendentemente, não está Jeff Bezos (que, no entanto, caiu para o quarto lugar com US$ 109,6 bilhões), mas Gautam Adani, presidente do Grupo Adani, uma empresa de comércio de commodities.

No ranking dos italianos e italianas mais ricos, Giovanni Ferrero, único diretor da indústria de confeitaria do A família Ferrero, apesar de perder cerca de 10 empregos. Em segundo lugar está o designer Giorgio Armani (embora com uma queda acentuada nos ativos), enquanto o líder do Forza Italia, Silvio Berlusconi, está em terceiro.

Vamos ver quem são os outros italianos no ranking mundial Forbes.

