PIB, Comissão Europeia reduz estimativas de crescimento para Itália (+0,7% em 2024) e Zona Euro (+0,8%)

Acelerar os investimentos em Itália em 2025

Prevê-se que o investimento acelere em 2025 à medida que se acelera a implementação de projectos apoiados pelo Programa Nacional de Reforma e Reconstrução, estimulando a despesa em infra-estruturas e a compra de activos tangíveis e intangíveis das empresas, que também deverão beneficiar de melhores condições financeiras. Este aumento nas despesas de capital deverá traduzir-se num crescimento mais forte das importações, acima das expectativas de uma ligeira melhoria nas exportações. Quanto à inflação, esta diminuiu de forma constante no ano passado em comparação com o pico atingido em 2022, impulsionada pela rápida descida dos preços da energia que é gradualmente transmitida a outros bens, mas também devido a aumentos limitados na inflação dos serviços. A inflação caiu para 1% em termos homólogos no quarto trimestre de 2023 e manteve-se abaixo de 1% em janeiro. Até agora, os aumentos salariais moderados ajudaram a manter os preços sob controlo. Com a renovação gradual dos principais acordos colectivos de trabalho, espera-se que os trabalhadores recuperem as anteriores perdas de poder de compra.

Menor crescimento do PIB na Alemanha em 2024, 0,3%

E, ao contrário de 2023, nenhum país da zona euro (e mesmo de toda a União Europeia) se encontrará em recessão este ano e no próximo. No ano passado, a Alemanha, a Estónia, a Irlanda, a Letónia, a Lituânia, o Luxemburgo, a Áustria e a Finlândia registaram um crescimento negativo. Em 2024, a Alemanha assumirá a liderança como economia menos desenvolvida tanto na zona euro como na UE: 0,3%, seguida (na zona euro) pelos Países Baixos com 0,4%; Estónia, Áustria e Finlândia em 0,6%. A Itália crescerá 0,7%, a França 0,9% e a Espanha 1,7% (boa tendência de crescimento confirmada que continuará a partir de 2021), a maior taxa de crescimento entre as grandes economias do continente. Em 2025, a Itália e a Alemanha, com uma taxa de crescimento do PIB de 1,2%, ocuparão o último lugar, seguidas da França (1,3%) e dos Países Baixos (1,4%). Espanha crescerá 2%.

Sinais tímidos de recuperação

Mesmo que os aumentos anteriores continuem a ter os seus efeitos e a impedir a recuperação da economia, os sinais de recuperação já são evidentes. Entre Dezembro e Janeiro, as novas encomendas continuaram a aumentar tanto na indústria como nos serviços, e as taxas hipotecárias mais baixas reavivaram os pedidos de empréstimos por parte das famílias e das empresas. Alguns sinais também vêm da produção industrial, que aumentou inesperadamente 2,6% na zona euro em Dezembro, enquanto todos os analistas esperavam que caísse. É um valor que deve ser tratado com cautela, porque reflecte a situação muito volátil na Irlanda, onde a produção industrial aumentou 23,5% no final do ano.

Revisões descendentes das principais instituições

O caminho para recuperar o dinamismo perdido permanece, portanto, longo e altamente incerto. Por esta razão, em dezembro o Banco Central Europeu reviu o PIB de 2024 de +1% para +0,8%, o FMI de +1,2% para 0,9%, e para a OCDE também diminuiu para +0,6%. “Os choques sem precedentes dos últimos anos tiveram efeitos profundos no crescimento a médio prazo, que permanece baixo e em declínio”, afirmou o Vice-Presidente do BCE. Luís de Guindosque conclui que o crescimento potencial na área do euro também deverá abrandar.

Alemanha reduz previsão de crescimento de +1,3% para +0,2% em 2014

A Alemanha sabe algo sobre isto, pois já terminou em recessão e foi forçada a baixar a sua previsão de crescimento para este ano de 1,3% para 0,2%, como anunciou o Ministro da Economia. Roberto Habeck.