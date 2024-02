Bônus do carro 2024, o dinheiro já acabou: mais um golpe para os italianos | Você tem que esperar por esta data

Esperamos por eles por muito tempo, mas em duas semanas os tão esperados bônus necessários para melhorar as negociações acabaram.

Discussão sobre isso Incentivos para carros Alocado pelo governo italiano, está pronto para se reanimar diante do que aconteceu com os números de 2024. Os motoristas têm testemunhado uma oscilação de emoções, entre a decepção e a felicidade, mas o esforço ainda não acabou para eles. Com os fundos agora reduzidos a zero e novos anúncios feitos, muitos cidadãos rebelaram-se.

Mas vamos dar um passo atrás. Incentivos de troca válidos para a compra de veículos eléctricos, híbridos ou térmicos (melhores para aqueles que desmantelam veículos antigos e poluentes) são concebidos e criados para Incentivar a transição para a eletricidade No mundo dos carros italianos. Tudo faz parte da guerra contra a poluição.

O estímulo de 2023 foi um sucesso, e foi seguido pela promessa de maior financiamento para este ano, em 2024; Porém, como janeiro já começou, não houve notícias a respeito. Depois o governo ativou incentivos com os mesmos números do ano passado. Ele prometeu que mais dinheiro chegaria mais tarde.

A plataforma de incentivos foi ativada em 23 de janeiro e registrou um tráfego significativo de usuários. Que ficou sem dinheiro de estímulo em apenas duas semanas. Agora só restam migalhas para todos os outros motoristas e eles terão que esperar muito antes de novos incentivos. Quando eles vão chegar?

Diminuição de incentivos

O que as esperanças dos motoristas foram frustradas foi a descoberta de que os incentivos adicionais que chegarão em Março deste ano serão inferiores aos de Janeiro. Se até agora foi possível chegar até 2 mil euros Para comprar um carro a combustão (com cancelamento de carro de 4 euros a 0), Em março, o valor diminuirá para 1.500 euros.

Esta notícia foi um factor decisivo nas últimas semanas: muitas pessoas aguardavam novas comunicações do governo, mas ao descobrirem que em Março iriam receber 500 euros na lista, os automobilistas acorreram à plataforma e Eles esgotaram todo o fundo de estímulo.

Estímulo para 2024: como funcionará?

Os incentivos para 2024 começarão em meados de março e acrescentarão vários milhões aos já disponíveis em 23 de janeiro. Carros térmicos (Faixa de emissão 61-135 g/km CO2) 283 milhões serão adicionados aos 120 originais; Para carros híbridos (21-60g/km) e elétricos (0-20g/km) você nunca ficará sem dinheiro, então ele ainda estará disponível.

Está prestes a Cerca de 230 milhões para carros híbridos e cerca de 187 milhões para carros elétricos. Esses números nos fazem entender que os usuários que utilizam mais os incentivos do que outros ainda não estão preparados para a conversão, seja por motivos econômicos ou por convicção pessoal. Portanto, esta tecnologia ainda não foi comprovada Esteja à altura da tarefa Quem nomeia você?