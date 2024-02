O carro da cidade foi revelado

De volta às raízes com um olhar para o futuro: finalmente existe Lancia Ypsilon 2024 É conhecido por todas as suas propriedades. O modelo italiano abre uma nova era para a marca em Turim, com a ambição (justificada pelas suas credenciais) de atrair os holofotes europeus. Apesar do nome, o mesmo que há muitos anos é protagonista apenas no mercado italiano, ele traz muitas novidades.

Na base está uma ideia muito específica: promover o Made in Italy. Nesta ocasião,Edição limitada Cassina, fabricante líder de móveis de design e decoração de interiores. As duas empresas estão unidas pela mesma atenção aos detalhes, dando forma a uma versão onde estilo, conforto e luxo se encontram a bordo. Uma “sala de estar” sobre rodas com materiais inovadores e reciclados.

Trem de força elétrico

Luca Napolitano, CEO do fabricante automóvel, disse que o respeito pelo ambiente desempenharia um papel central na gama de amanhã. Agora temos um sabor tangível disso. A identidade ambiental sustentável é enfatizada por Motor 100% elétricoCom autonomia de até 403 km e tempos de carregamento rápidos.

com Potência de transmissão 115 kW (156 cv). Com uma bateria de 51 kWh, o novo Lancia Ypsilon será recarregável de 20% a 80% em apenas 24 minutos ou percorrerá 100 quilómetros em 10 minutos. O consumo do carro varia entre 14,3 e 14,6 quilowatts-hora por 100 quilômetros.

O processo de reabastecimento e gestão de energia, acessível a todos os clientes Lancia, é personalizado pelo Free2moveCharge. Através de soluções competitivas, a empresa facilita o processo de “abastecimento” em casa e em viagem, para garantir a melhor experiência a bordo de um veículo com zero emissões.

A estratégia de eletrificação da marca é clara e ambiciosa: até 2028 serão lançados três novos modelos e, a partir de 2026, haverá um espaço exclusivo para veículos elétricos a bateria. Os movimentos em consideração antecipam a estratégia Ouse avançar 2030 por StellantisSegundo o qual 100% dos carros comercializados na Europa serão elétricos e 50% nos Estados Unidos.

O objetivo da série “Quem tem tempo não espera o tempo” é se mostrar imediatamente em primeiro plano. Um certo impulso na mudança para uma mobilidade totalmente verde é confirmado pelas manobras anunciadas também por outras empresas da empresa.

Por exemplo, a Opel vai apresentar o Frontera este ano, relembrando o nome do histórico SUV da década de 1990. Talvez a comparação mais adequada seja a feita com o Alfa Romeo Milano, que é o primeiro automóvel da gama Biscioni a dar este salto.

Na verdade, nos planos do Grupo Lancia ocupa Excelente alcanceJunto com a lenda francesa de Arese e DS. Grandes ambições são confirmadas pelo renovado Ypsilon O antecessor dos hatchbacks topo de linha do segmento B De todo o grupo.

Referências ao passado

O primeiro exemplo do chamado aplicativo Projeto Bu + Ra, a nova linguagem interior que anteriormente aparece através do carro-conceito de mesmo nome, batizado com o nome da combinação das palavras “Puro” e “Radicale”. O objetivo do Design Center é criar algo único e destinado a durar no tempo.

Do lado de fora, os fãs de longa data perceberão Formas suaves, elegantes, “puras” e sensuais Aurélia e Flamínia. Características de design que expressam “radicalismo” e simplicidade, lembrando os lendários Stratos e Delta, contribuem para criar algo extremamente sofisticado.

A referência ao espírito “monstruoso” aparece no verso, com iluminação: em homenagem ao Stratos, Os faróis Full LED têm formato redondo. Um elemento original flui para ele, Letra Ydispostos horizontalmente dentro dos oceanos.

Em homenagem ao passado, personagens do graffiti estão presentes “Caligrafia” Fazer com que a marca seja sempre desejável e contemporânea. As cartas renovadas também são protagonistas Interface inspirada em Beta Monte Carlo. Aqui a escrita emerge sobre uma reinterpretação da grade histórica, iluminada por três feixes de LEDs.

A ideia também contará com as duas versões a seguir: uma “Uma xícara de luz”O que define claramente a entrada da Lancia na era verde. Uma continuação das glórias de ontem, mas voltada para o elemento de amanhã Clássico progressivo É uma espécie de ponte entre duas épocas.

Uma conotação elegante e futurista é dada por Rodas de liga leve de 17 polegadasSeu tamanho aumentou em comparação com seu antecessor. O tema revisto reflete as especificidades do público-alvo a que se dirige: os clientes são mais jovens, identificados na faixa etária dos 40-45 anos.

Sistema sala

Além disso, existem deuses no horizonte Toques sutis de estilo e inovação tecnológica, com atenção às questões ambientais e sensibilidade às últimas tendências. Em suma, a escolha certa para sentir e estar “dentro”. A máquina vai além da mera funcionalidade, mas flui para o estilo de vida urbano e ativo no qual se inspira.

Simplicidade, manobrabilidade e inteligência: o citadino beneficia de três princípios para roubar a cena. o Sistema sala (Sound and Light Enhancement), em italiano “sala de estar”, refere-se à interface virtual, que contém os parâmetros básicos para criar uma atmosfera de conforto pessoal.

O sistema de áudio confiado por engenheiros de áudio internos garante excelente qualidade de audição. Dependendo do humor, a iluminação pode ser ajustada, e o usuário também tem o direito de selecionar o design dos bancos elétricos, massageadores e aquecidos. Graças à textura “canelone” e revestido com tecido 100% reciclado, proporciona sensações muito agradáveis ​​tanto ao condutor como aos passageiros. Quem respira ar puro graças ao ar condicionado equipado com Filtro de alta eficiência.

Tecnologias e lista de preços

o Oferta Lancia Ypsilon 2024 Estabelece um recorde nesta categoria igual a uma diagonal total de 20,5 polegadas. O rádio do painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas pode ser personalizado em design e cor. Para uma integração perfeita do smartphone, o “cérebro eletrônico” pode ser integrado ao Apple CarPlay e ao Android Auto sem fio. O telefone é carregado sem fio.

Três portas USB-C permitem conectar qualquer dispositivo. O prazer que o condutor sente ao volante é aumentado A direção autônoma de nível 2 vem como padrão, o máximo permitido pelos padrões europeus: nenhum carro urbano pode pensar nisso, exceto ela. Nas manobras diárias, o controle de cruzeiro adaptativo, o sistema de centralização de faixa e o assistente de engarrafamento podem ser realmente úteis.

O novo Lancia Ypsilon Edição Limitada Cassina é À venda pelo preço de 39.500 euros. Em alternativa, pode ser encomendado com uma oferta financeira competitiva: uma entrada de 9.800€ e uma prestação mensal de 200€ durante 35 meses.