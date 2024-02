Pandoro-gate, Chiara Ferragni recorre contra antitruste: “50 mil euros doados ao Hospital de Torino, 25% do produto das vendas”

O texto, antecipado pelo Il Messaggero, revela a intenção de Ferragni de anular a multa de valor superior a um milhão de euros, acusando o órgão antitrust de ter sido injustamente acusado de alegada publicidade enganosa.

As luzes do “Portão Pandoro” não se apagam. Depois de anunciar o apelo Balocco Na contramão da ação da AGCM, também chega agora O contra-ataque legal de Chiara Ferragni, uma influenciadora mundialmente famosa e esposa do rapper Fedez. Seus advogados apresentaram um pedido nas últimas horas Ligue para TAR Lácio contra A multa imposta pela Autoridade Antitruste Pela polêmica campanha de caridade associada a Pandorus Palocco.

O texto que você assina Profetarevela a determinação de Ferragni em cancelar a multa de valor superior a um milhão de euros, acusando a autoridade antitrust de acusá-la injustamente da alegada publicidade enganosa. No centro da disputa estava uma doação de 50.000 euros De Balocco para o Hospital Infantil Regina Margherita de Torino, anunciado em pandoros vendidos em colaboração com Ferragni no inverno 2022-2023.

No recurso de 34 páginas ao Tribunal Administrativo Regional, Ferragni contesta as multas recebidas pelas empresas Tbs Crew e Fenice Srl – respectivamente, de 675 mil e 400 mil eurosdescrevendo-os como um A ação foi “grosseiramente desproporcional à gravidade e duração da conduta”.. “De forma alguma o comprador participará de uma doação com sua compra e a diferença de preço entre a edição limitada “Pink Christmas” Pandoro e o tradicional Balocco Pandoro será destinada a esta iniciativa beneficente”, lemos no fascínio.

Não somente. Segundo afirma a equipe jurídica do influenciador, estava escrito no contrato que a doação pertencia à empresa Paloco: “Seu valor também era grande, 50.000 euros para receitas estimadas em 234.000 euros, ou 25% das receitas.“, sob condição Vendas do designer Pandori “não alcançaram os resultados desejados” “Em geral, ao final da comercialização, as vendas não obtiveram resultado satisfatório. A Balocco Finesse informou que apenas 286.422 produtos chegaram ao consumidor final, contra 356.782 produtos distribuídos ao varejo. Então comentam: “144.000€ de stock em armazém foram destruídos.”

E ainda:O comprador não está de forma alguma envolvido na doação da compra E que a diferença de preço entre a edição limitada do Pandoro “Pink Christmas” e o tradicional Balocco Pandoro será destinada a esta iniciativa beneficente”, lê-se no documento relatado pelo Il Messaggero. Portanto, apesar das críticas e polêmicas, Ferragni defende a iniciativa de caridade, destacando a contribuição para o surgimento do Hospital de Turim graças à sua imagem e promoção nos seus canais sociais: “A visão está sendo alcançada de graça”, como definiram os advogados. Ele considerou que “a repetida menção do hospital em publicações e histórias” publicadas em seu canal no Instagram “levaram à compra do hospital”. “Uma visão sem dúvida.”