Declaração de Imposto de Renda 2024, Novas Taxas e Prazos: Um Guia Prático

Declaração Fiscal 2024, novidades importantes em matéria tributária para os contribuintes. Existem muitos novos recursos com os quais todos teremos que lidar, direta ou indiretamente (com a ajuda de consultores especializados), nas próximas semanas. Então, vamos tentar descobrir mais.

lá Reforma Tributária nº 111/2023 Forneceu uma série de Mudanças materiais em relação a impostos e taxas. Isto se aplica a trabalhadores, empresas e comunidades. Todas as novidades sobre este tema foram anunciadas nas últimas horas Agência de receita: Mas como se trata de temas complexos — que também terão um impacto económico no bolso dos contribuintes — é uma boa ideia tentar aprofundar o tema.

O que muda com a reforma tributária?

Vamos começar com uma visão geral. Entre as alterações legislativas introduzidas pela recente reforma tributária, por exemplo, está a “abolição” da alíquota, que passa assim de quatro para três. Outras mudanças então se preocupe Deduções de funcionários – Foi reduzido, mas também aumentado com base em determinados parâmetros – e O chamado ás (Mecanismo de Capitalização Corporativa), que foi cancelado.

ainda. As autoridades locais também participarão na reforma, tendo em conta que os municípios e regiões, bem como as províncias autónomas, terão de adaptar os seus regulamentos. Sobretaxas regionais e municipais (Haverá tempo até 15 de abril, ed.) para a nova reconfiguração do Parênteses/tarifas do IRPEF. Por fim, para concluir – recordamos também as novidades relativas à certificação individual para 2024 – os prazos para 2024: ou seja, até à data em que devemos cumprir as nossas obrigações fiscais.

Preços e faixas: o que muda

Comecemos pelas notícias mais importantes porque irão de facto afectar os sistemas de cálculo de impostos. Como foi dito Os preços subirão de quatro para três:

Primeiro (23%) : Rendimentos até 28 mil euros

: Rendimentos até 28 mil euros Segunda linha (35%): de 28 mil a 50 mil euros

(35%): de 28 mil a 50 mil euros Terceira taxa (43%): A partir de 50 mil

Portanto, elimine-o A antiga taxa “média” era de 25%. O que se aplica aos rendimentos incluídos entre 15 mil e 28 mil euros.

Redução de impostos: novidade para 2024

Mesmo em relação Deduções de funcionários Haverá algumas novidades. Partimos do aumento 75 euros – De 1880 EUR (valor antigo) a 1955 EUR (novo valor) – Vs Aqueles com renda do trabalho (e outros considerados semelhantes) ou não Rendimentos ultrapassam os 15.000 euros. segundo Agência de receitaIsto conduzirá, no corrente ano, a um aumento da Zona franca Para o ano de 2024 A 8.500 euros para colaboradores.

Por outro lado, as deduções diminuirão para aqueles que ganham mais. Com efeito, para quem recebe mais de 50.000 euros, o valor total do imposto (devido considerando a taxa para a qual está indicada uma dedução de 19%) Reduzido em 260 euros. Excluir em vez disso Custos de saúde. Mais novidades, para as quais remetemos para o site oficial da Agência Fiscal onde encontrará todos os detalhes, dizem respeito aos proprietários Rendimentos superiores a 120 mil euros.

O que é ACE para empresas e o que muda em 2024 com seu cancelamento

Passemos às notícias corporativas. Na verdade, o chamado desaparece – Facilitar a capitalização de empresas (ou Ace): Mas qual foi o problema? A ajuda destinada a incentivar o crescimento económico das empresas estava a ser – Reequilíbrio do tratamento fiscal Entre empresas que se financiam através do mecanismo de dívida e aquelas que, por outro lado, o fazem com capital próprio. No entanto, a Agência Fiscal esclarece esta disposição Não afetará descontos anteriores Mas ainda pode não ser utilizado pelas empresas devido à falta de rendimento tributável. Assim, estes últimos, quando presentes, poderão continuar a ser referidos em declarações fiscais subsequentes.

730, 2024 Prazos: Data

Concluímos com a programação deste ano referente declaração de imposto. Bom, O modelo 730 termina em 2024 Ele está pronto para o próximo 30 de setembro: Até essa data, o contribuinte deverá apresentar o documento através do formulário pré-preenchido disponível no site da Agência Fiscal, ao seu agente retentor ou à CAF.