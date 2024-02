Notícias Ryanair | De Trapani mais de 20 rotas na Europa para o verão de 2024 – Younipa

Ryanair: Descubra as novas oportunidades de viagem disponíveis para o verão de 2024, com mais de 20 novos destinos na Europa para explorar diretamente do Aeroporto de Trapani.

Ryanair – Fonte: Equipe editorial da Web

Novas oportunidades de viagem para o verão de 2024 foram anunciadas para a Ryanair a partir do aeroporto de Trapani. A companhia aérea abrirá voos para mais de 20 destinos na Europa, tornando as viagens acessíveis e emocionantes para todos os amantes das aventuras europeias.

Descubra Itália com a Ryanair

Entre os destinos italianos incluídos nos voos da Ryanair encontramos cidades maravilhosas como Roma, Milão (Malpensa e Bérgamo), Nápoles, Pescara, Pisa, Bolonha, Veneza (Treviso) e Torino. Prepare-se para descobrir a beleza e a diversidade da região de Bel Paese com os confortáveis ​​voos diretos da companhia aérea.

Destinos europeus inesquecíveis com a Ryanair

Além das cidades italianas, a Ryanair leva você a conhecer destinos europeus encantadores. De Sevilha a Toulouse, de Karlsruhe/Baden-Baden a Düsseldorf, de Londres a Manchester, as possibilidades de aventura são infinitas. Porto, Katowice, Bruxelas, Riga, Bratislava, Billund e Malta são apenas alguns dos destinos emocionantes incluídos nos novos voos de verão da Ryanair.

Planeje sua viagem de verão

As viagens partirão em março e continuarão até outubro de 2024, proporcionando amplas oportunidades para planejar sua aventura de verão. Salvatore Umbra, presidente da AirGest, afirmou que têm sido feitos esforços para adiantar o início da temporada de verão e ampliar as rotas oferecidas a partir de Trapani. Com a adição de novas companhias aéreas ao painel de rotas, o aeroporto pretende atingir a ambiciosa meta de 1,4 milhão de passageiros até o final do ano.