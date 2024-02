Perfis profissionais que estão prestes a ficar sobrecarregados – Il Tempo

Resistir ou apoiar o avanço dos robôs? Foi o que propôs um estudo realizado pelos Centros de Política Europeia (CEP), um think tank com escritórios na Alemanha, França e Itália. Os cenários na ausência de intervenção regulatória são sombrios. Não há dúvida de que a IA irá revolucionar o mundo do trabalho, mas “embora os desenvolvimentos tecnológicos anteriores tenham aumentado as competências dos funcionários e, portanto, a sua produtividade, a chamada IA ​​generativa destruirá irreversivelmente perfis profissionais inteiros”, lemos na oferta de emprego um meta -análise de estudos de experimentação sobre este tema.

O estudo destaca que “cerca de 20 milhões de trabalhadores na União Europeia perderão os seus empregos no curto prazo – levando à agitação social – se as precauções necessárias não forem tomadas rapidamente, dada a velocidade de desenvolvimento da inteligência artificial”. “Pela primeira vez, são os trabalhadores particularmente instruídos que mais temem pelos seus empregos devido ao progresso tecnológico. Cerca de um em cada dez empregos na UE será diretamente afetado até ao final desta década. A gama varia de gestores para gestores”, afirma digital. especialista do CEP em Berlim, Anselm Kosters, autor do estudo com Eleonora Poli, especialista do escritório do CEP em Roma.

Polly teme a agitação social. “As pessoas envolvidas estão bem relacionadas politicamente e têm grande influência social”, alerta o investigador italiano. “Ao mesmo tempo, esta onda de protestos na União Europeia irá colidir com um sistema social e político despreparado e fragmentado a nível nacional. .” Neste contexto, os debates ultrapassados ​​sobre o rendimento básico para garantias de emprego tradicionais devem ser superados e substituídos por fórmulas inovadoras. As próximas eleições na UE devem ser aproveitadas para discutir novos modelos de bem-estar social para sustentar o consumo, fomentar o número crescente de trabalhadores de dados e promover a aprendizagem ao longo da vida.

Para evitar distorções no mercado de trabalho e criar resiliência social, os investigadores sugerem a adaptação dos sistemas de segurança social. “Não há dúvida de que o valor produtivo acrescentado que a IA irá gerar deve ser parcialmente redirecionado de uma forma que apoie o processo de transição a nível social, político e individual, contribuindo assim também para a rápida adoção da própria tecnologia”. final, finalmente, propomos uma nova reconceitualização da ideia de renda básica”, “De acordo com especialistas do CEP, as profissões que focam na empatia e nos processos interpessoais e físicos, como o cuidado, correrão menos risco”, diz Kusters, acrescentando que se trata de uma medida colectiva de partilha de riscos que, ao contrário de um “imposto sobre robôs”, causa menos distorções económicas.