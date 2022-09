Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (29 de setembro de 2022)

Desempenho negativo dos títulos do setor bancário e da Enel. A Net Insurance não conseguiu ganhar dinheiro. Na Euronext Growth, o Milan concentrou-se na Franchetti

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Ele acelera para o lado negativo e cai mais de 1 ponto percentual.

às 09h55 FTSEMib Deixou 1,55% no chão em 20.530 pontos enquanto FTSE Italia todos participaram Ele perdeu 1,53%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-1,54%) e para A estrela do FTSE Italia (-1,28%).

o Bitcoin Menos de 19.500 dólares (cerca de 20.000 euros).

o BTP-Bund spread Ainda está abaixo de 245 pips, com um retorno BTP de dez anos de quase 4,7%.

EU ‘euro Foi confirmado acima de US$ 0,965.

Desempenho negativo dos títulos no setor bancário.

Fique no centro das atenções Monte dei Paschi di Siena. O endereço do Instituto Sienese é Suspenso por ultrapassagem Tendo registado um decréscimo teórico de 8%.

Entonação passiva também para No (-2,06% para 4,23 euros). A gigante elétrica anunciou que assinou com a petrolífera estatal argelina Sonatrach, uma série de acordos relacionados aos contratos de fornecimento de gás natural atualmente celebrados entre as duas empresas. Em particular, as partes concordaram em fornecer volumes adicionais para 2022 e a possibilidade de volumes adicionais em anos subsequentes, além de ajustar os preços de venda levando em consideração as condições atuais de mercado.

seguro líquido Falha ao fazer preço após postar avanço teórico de 15,8%. Poste Vita, empresa detida integralmente pela Correio Italiano, anunciou sua intenção de lançar uma oferta pública voluntária, inclusiva e de saque das ações ordinárias da Companhia. A contrapartida a dar por ação é de € 9,5, enquanto a contrapartida a dar por título é de € 4,81. A cotação das ações da Net Insurance equivale a um prémio superior a 17% face ao valor de fecho da ação na sessão de 29 de setembro (€8,1).

Na Euronext Growth, o Milan concentrou-se na Franchetti, no dia em que estreou no tarifário para PME dinâmicas e competitivas. o endereço Falha ao fazer o aumento de preço subir. As ações da empresa estão fixadas em 3 euros, com uma capitalização inicial de 11,2 milhões de euros.