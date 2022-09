Caro Billings, Bonelli-Marattin brigou no La7. “O governo Draghi entendeu errado, não sei em que mundo você vive.” “deslizamento populista”

acender um confronto “pausa para café” (La7) entre parlamentares Luigi Maratin (Itália, vivo) E a Angelo Bonelli (Europa Verde) Em contas caras.

Marattin explica que o arquivo governo Draghi Ele alocou 49 bilhões, prometendo que o progresso do governo cessante será monitorado pela FIFA da Itália.

Bonelli critica duramente o governo Draghi pela pontualidade das medidas, destacando a entrevista concedida pelo ministro da Transformação Ambiental Cingolani Nesse sentido, é preciso que o próximo executivo coloque um teto no preço da energia.

Objeções a Maratin: “O governo Draghi gastou US$ 49 bilhões, mas as contas se multiplicaram cinco vezes para os empreendedores. Espanha e Portugal pagam 4 vezes menos que Itália pela energia. E é nisso que eu honestamente acredito inaceitável. Diante de uma crise social com repercussões econômicas dramáticas, o governo deveria ser rápido em relação a uma medida que ainda não atingiu o teto dos preços da energia e que resolve os problemas reais.”

Martín mostra: “Espanha e Portugal pagam menos porque, por exemplo, A Espanha tem muitos regaseificadores. A França paga menos porque tem energia nuclear. Se você quiser, vamos começar a discutir regaseificação e dispositivos de energia nuclear. Eu faço isso de boa vontade.”

“Isto não é verdade, de forma alguma – responde Bonelli – Você é uma pessoa pronta e sabe bem disso A França paga muito mais do que a Itália Aos problemas causados ​​pelo encerramento das centrais nucleares. O preço do gás é determinado pela Bolsa de Valores de Amsterdã e Espanha e Portugal, mandatados pela União Europeia, estabeleceram um preço máximo. Hoje, as famílias espanholas e portuguesas, assim como as empresas, pagam 4 vezes mais pela energia do que em Itália.”

A deputada da Itália Viva observa: “Espanha e Portugal disseram: ‘Vou te pagar parte da conta’. Ou seja, o Estado traçou o diferencial em relação ao preço de mercado. O que fizemos na Itália é diferente: nós deu 49 bilhões para amenizar o golpe. Portanto, não deve haver ação Comparação de letras de câmbio, porque em um caso foi originalmente coibido, e no outro caso o governo deu remessas para pagá-lo.”

Bonelli não está lá: “Mas você viu as contas da casa e da empresa? Houve empresários desesperados que passaram de uma conta de € 400.000 para outros € 2 milhões. Ou seja, Sinceramente, não sei em que mundo ele vive, você fica surpreso ao perder a eleição. Claro, você está em seu próprio mundo“.

“Isso é um gafe populista respondeu Martinho.

“Não, é um fato”, respondeu Bonelli. Não seja ex officio defendendo o governo. Numa altura em que a União Europeia não pretende fixar um tecto ao preço do gás devido à oposição Holandês E os países nórdicos para salvar nossa economia e nossa posição social O governo deveria ter seguido o caminho de Espanha e Portugal e obrigá-lo a fazê-lo. Mas isso não é apenas o que estou dizendo, muitos outros economistas também confirmaram. E para o Ministro da Transformação Ambiental vir agora fazer sugestões sobre o que fazer, quando ele governou até agora, acho isso inaceitável.”