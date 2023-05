Produto Interno Bruto dos EUA cresce 1,3% no primeiro trimestre, acima das expectativas – Economia

A economia americana cresceu 1,3% no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas e acima da primeira estimativa do PIB que indicava crescimento de 1,1%.

economia alemã Caiu 0,3% no primeiro trimestre. Assim, o instituto estatístico alemão Destatis reviu em baixa a primeira estimativa, que apontava para um crescimento nulo nos três primeiros meses do ano. O resultado também ficou abaixo das expectativas de queda de 0,1% ou de resultado inalterado, queda de 0,5% na comparação anual. A inflação elevada continua a travar o consumo na Alemanha. As destinadas às famílias caíram 1,2% nos primeiros três meses. Os gastos com alimentação, roupas e carros novos foram atingidos, setor que também está reduzindo os cortes de incentivos para veículos elétricos.

A economia alemã está agora em recessão depois de ver um declínio no PIB por dois trimestres consecutivos. De facto, depois de ter recuado 0,5% nos últimos três meses de 2022, com a primeira estimativa do gabinete de estatísticas do Destatis revista hoje, de 0% para -0,3%, a economia alemã entrou naquilo que se designa por “recessão técnica “. Um número que compara, aliás, com as diferenças positivas de outros países europeus.

“A economia alemã passou por um período fraco neste inverno. Mas esperamos uma grande melhora durante o ano.” Este é o comentário do Ministério da Economia chefiado por Robert Habeck, que foi divulgado à Agência de Notícias Americana (ANSA), sobre dados do Instituto Federal de Estatística, que registou a recessão técnica na Alemanha. E o ministério continua: “Essas expectativas são confirmadas pelos dados atuais do PIB, que certamente mostram forte desempenho da indústria, construção e serviços no primeiro trimestre, enquanto os investimentos aumentam significativamente”. (