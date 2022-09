Simac e Lineapelle, comentários do produtor

Milan Semana de Moda de Milão. De 20 a 22 ao mesmo tempo, Semak e Lenabeleventos com maior participação Empresas Vigevaneses e Lomellines entre expositores.

É um momento de equilíbrio definido pelos organizadores e pelos comentários dos campeões.

fecha-o Em nome do otimismo e da confiança renovada Num futuro próximo, a Simac Tanning Tech Exhibition 2022 será a feira mais importante do setor em nível internacional pela excelência tecnológica e eficiência de soluções de produção de moda (especialmente máquinas de calçados) para automóveis, móveis e muito mais.

Estes são os números que confirmam a tendência positiva, começando pelos Os expositores estão localizados em uma área de 13.000 metros quadrados da exposição. Itália sobretudo, mas também Turquia, França, Alemanha, Portugal, Brasil, México, Espanha e Índia estão entre os 86 países de origem dos visitantes.

A presidente da Assomac e da Simac, Maria Vittoria Brustia, com a Ministra Mariastella Gelmini visitando a exposição

Afluência muito grande E mais qualificado que a versão anterior, dizem os organizadores, cMais de 4.000 acessos a que vão Para somar aqueles atraídos pela forte sinergia entre as exposições em Milão A renovação deste ano fez de Milão o centro da cadeia de suprimentos de moda do mundo.

Apenas A atração de feiras comerciais conjuntas estava levando E crucial para o sucesso do mapeamento, juntamente com as inovações e serviços de aplicação oferecidos por uma realidade multissetorial que compartilham o objetivo de dar vida aos ecossistemas produtivos. Em nome da sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Um dos encontros no espaço “Assomac Talks”

Digno de nota é A presença de compradores e figuras institucionais de 16 países estrangeiros que o evento também beneficiou com a unificação Em cooperação com ITA/ICE. ali Abertura gradual dos mercados internacionais – excepto, claro, a China e os países afectados pelo conflito ucraniano – representa um sinal forteIsso é confirmado pela existência de estados históricos, bem como pelas novas realidades do continente africano.

edição número 100 Da exposição, que foi realizada na Fiera Milano Rho de 20 a 22 de setembro de 2022, coletou por 1134 expositores Os comentários marcaram unanimemente com satisfação tangível e tranquilizadora e abriram as portas para visitantes de 109 países.

Tamanho da participação 32% maior À versão emitida em fevereiro passado, que esclarece a decisão + 73% das chegadas do exterior (mais + 10% da Itália) E sujeito a algumas ausências obrigatórias (compradores chineses, por exemplo), como a Lineapelle colocou a pandemia para trás.

Em particular, eles se destacam Forte crescimento na receita das operadoras dos Estados Unidos, Índia, México e Turquia e todos os principais mercados europeus, da França ao Reino Unido, e de Portugal à Espanha. resposta generalizada a Diminuição significativa na idade média dos visitantesCompradores, profissionais mais jovens, entusiastas e, sobretudo, competentes. Um sinal importante para o futuro da Lineapelle e de toda a cadeia de suprimentos.

“Foi uma exposição linda, animada e cheia de conteúdo e perspectivas – comenta Fulvia Bacchi, CEO da Lineapelle -, com os pavilhões atendidos desde o primeiro momento por uma multidão de operadores interessados ​​e persuasivos, vindos, como no passado, de todo o mundo e expositores que nos mostraram a sua satisfação com o resultado positivo do Lineapelle 100 ».

«Tem sido um resultado tranquilizador para toda a cadeia de abastecimento – repete Presidente Lineapelle, Gianni Russo Sobretudo porque a situação em que operamos cria enormes preocupações e problemas, a começar pelos aumentos maciços dos custos da energia, que escapam ao controlo dos operadores. Não obstante, o Lineapelle 100 demonstrou a grande vitalidade de todo o setor, posicionando-se como um momento de reinício efetivo».

Vittoria Prostia (Brustia alphamechanica)

“Houve uma grande participação e estamos felizes em ver tantos novos clientes em potencial. Certamente, os principais temas são a sustentabilidade, a digitalização e a inovação, que são valores em que acreditamos fortemente e procuramos aplicar nos nossos produtos, e que são fundamentais para prestar um bom serviço aos nossos clientes.”

Massimo Angeleri (Officine Angeleri)

“Depois de dois anos de pandemia, finalmente voltamos a ter uma exposição regular. Esperamos que a boa participação e o trabalho realizado tenham bons resultados.”

Paolo Ricciardi (CEO, Commels)

“É uma exposição vibrante em termos de frequência e visitas. Tivemos um compromisso importante, pois a Itália sempre esteve muito presente. Aqui representamos todos os nossos segmentos: este ano também mudamos para o setor automotivo, com bons resultados. Também no setor de couro, propusemos muitas inovações, bem como na área de software para máquinas.”

Giovanni Coutino (Engenharia Elétrica BC)

“Houve o problema dos clientes russos, vimos muito poucos deles enquanto de todo o mundo, dos mercados asiático e sul-americano em particular, encontramos uma demanda maior do que nos anos anteriores, graças à nova possibilidade de viajar. Em termos de produtos, focamos em máquinas com menor absorção de energia, o que é um fator que vai ajudar muito as fábricas de calçados.”

Sabina Bagini (Grupo Sabal)

“Tivemos uma boa participação desde o primeiro dia. A melhor coisa que aconteceu foi que depois de muitos anos conseguimos estabelecer novos contatos. Aqueles que vieram o fizeram porque estavam interessados ​​em nossa tecnologia e nossas máquinas. Tentamos trazer inovações e atualizações inovadoras que permitem uma melhor gestão da produção, que pode ser monitorada de todos os pontos de vista até mesmo de um escritório ».

Maria Vittoria Pistoja (Tecnologia Mecânica SPS)

“Este ano voltamos a trabalhar para a exposição como no passado e esperamos que dê frutos. Estamos satisfeitos. Infelizmente, temos visto clientes que não podem mais atender devido à pandemia.”

Massimo Ferrini (Executar Itália)

“Estamos certamente satisfeitos com a forma como as coisas correram nos dias de hoje. Quanto às novidades, introduzimos os tecidos técnicos que são o nosso principal negócio, especialmente para calçado desportivo. Também diversificamos em marroquinaria com mochilas, bolsas, novos materiais e serviços para empresas. Criamos novos contatos interessantes com algumas marcas.”

Antonio Confetti (Indústrias Stella)

“Nosso saldo é positivo e dois dias interessantes. Tivemos uma boa afluência, menos do exterior em comparação com outros anos, mas por outro lado havia muitos clientes italianos. Apesar da incerteza global, o mercado continua muito ativo. Da exposição trazemos para casa novos contactos, graças às novidades que temos proporcionado».

Anna Laura Buckley (Jardins)

“A exposição confirma a tendência positiva. Nosso principal compromisso agora é aprimorar nossa imagem verde, tanto no produto quanto no ciclo de processamento.”

Sonia Audisio (Produtos Alfa)

“Conhecemos muitos clientes, muitos deles novos, e também recebemos um grande número de pedidos: uma tendência que certamente podemos considerar positiva.”

Gamar Italia, Ideias vencem e fazem crescer negócios.

A Gamar Italia, subsidiária da região calçadista de Vigevano, atua no setor de acessórios para calçados. Presente na Lineapelle para apresentar as coleções de inverno, a Gamar aproveitou para anunciar novas patentes e as mais importantes inovações. A situação não é fácil para ninguém, os sapatos de gama média sofrem e os orçamentos que os fabricantes colocam de lado e dedicam ao desenvolvimento de novas propostas são reduzidos. Nós como fabricantes de acessórios – explica a empresa – sabemos disso e entendemos a responsabilidade do nosso papel; Devemos ajudar as fábricas de calçado a criar valor acrescentado para o seu calçado: é a nossa missão e por isso não podemos deixar de construir a visão do setor e estudar os acessórios do futuro.

Em imagens: A plataforma Gamar Italia em Lineapelle

Daí a estratégia de atender os mercados de luxo que estão explodindo o mundo com o poder do Made in Italy e focar a pesquisa em itens inéditos, repletos de engenharia e soluções facilitadoras para esses calçados, especificamente, tecnologias galvanizadas para usos extremos nas montanhas. No trabalho e no exército. As ideias sempre vencem, e esta é a filosofia que inspira Vigevano: “Com ideias que crescemos e patentes nos protegemos, nos fortalecemos cada vez mais e nos diferenciamos da concorrência. nossos últimos desenvolvimentos aumentaram, assim como o interesse da indústria de calçados “gigantes” que se aproximou da Gamar Italia e coletou muitas ideias e sugestões ».