Fiat Punto Daydream: o novo modelo assustador

Na sequência dos rumores sobre o regresso do Fiat Punto, depois de ter saído de produção em 2018, chegaram as confirmações oficiais de um novo modelo do segmento B, que será lançado em 2023: é isso que nos espera

Fiat PuntoUm sonho relançado: Segundo rumores e pessimismo, uma nova fantasia está prestes a chegar Bolor. Um dos modelos de maior sucesso nos últimos anos pode representar voltar: Mostrar ofertas que estarão presentes Detalhes e semelhanças e exclusividade. Vamos descobrir tudo.

de afirmações sobre um semelhança com o cara, Para informações de Stilants: O que está se movendo no Fiat Galaxy? Stellantis apresentará uma versão atualizada da plataforma no próximo ano CMP que deve ser usado em modelos futuros, incluindo herdeiroPara Fiat Punto. Mas o que você está esperando?

Do que surge de Stellantis em relação a lançar de novo Modelos, o sucessor Fiat Ponto Deve aparecer primeiro com os motores Híbrido suave ou híbrido completocom uma versão totalmente elétrica então prevista para depois de 2024. Assim, o novo Fiat Punto pode ser comercializado, na frente financeira, a preços em torno de 13.000 euros.

Apresentando o Punto: Imprudência e Curiosidade

Na web, explicações e renderização de um arquivo O novo Fiat Punto. Um exemplo da potencial imagem estética do novo conveniência Ele nos é apresentado por uma renderização moderna que descobriremos em breve, e é apresentado em uma imagem com um esqueleto vermelho vívido.

Fiat Punto foi reinventado em várias formas muscular E a Esportes Para acompanhar a concorrência acirrada. estilo Mudança A partir deste novo carro potencial o Fiat Punto parece então associá-lo à estética do Tipo. Vamos descobrir.

Nova Punto, veja como pode ser

Este é o modelo, de acordo com o último show que saiu. Foco, como você pode ver na imagem, que além de pressionar a atratividade da cor, se destaca visual esportivo Em um carro supostamente longo Cerca de 4,10 metros. Design por aparência corajosoque em alguns aspectos se une aos atributos de cara Também parece estar olhando para o Peugeot 208, possivelmente o resultado de uma fusão entre a FCA e a PSA.

Na verdade, as renderizações são muitas e diferentes umas das outras. Em outros casos, como os descritos neste artigo acima, um crossover aparece quase como; Musculoso e inspirado no Punto dos anos 2000. Veremos